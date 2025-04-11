Diyarbakır’da Aileler Arasında Silahlı Kavga: 5 Yaralı, 10 Gözaltı

Diyarbakır'da iki aile arasında kavga çıktı. Korkunç kavgada 5 kişi yaralandı. Olaya ilişkin 10 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır’da Aileler Arasında Silahlı Kavga: 5 Yaralı, 10 Gözaltı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada ortalığı savaş alanına çevirdi. Kooperatif Mahallesi’nde yaşanan olayda, henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede tabanca ve uzun namlulu silahların kullanıldığı çatışmaya dönüştü.

Yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırılırken, bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi.

Diyarbakır’da Aileler Arasında Silahlı Kavga: 5 Yaralı, 10 Gözaltı - Resim : 1

Olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Haydar Dursun ve İlçe Emniyet Müdürü Faruk Bilen, incelemelerde bulundu.

Yaralıların tedavisi sürerken, gözaltına alınan 10 kişi hakkında soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: DHA

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