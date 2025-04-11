FETÖ Operasyonunda 9 Şüpheliye Gözaltı

İl Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma başlattı.

Soruşturmalarda isimleri geçen, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan ve ele geçirilen dijital materyallerde de haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde kayıt bulunan 11 şüpheliye, sabah saatlerinde operasyon gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak gerçekleştirilen operasyon kapsamında şüphelilerin 9’u gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı olan iki şüphelinin ise arandığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin Emniyet’teki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA