Gözaltına Alınmıştı: Rasim Ozan Kütahyalı Serbest Bırakıldı
"Cumhuriyet Halk Partisi’ne kayyım atanacak" sözleri nedeniyle gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında, "Cumhuriyet Halk Partisi’ne kayyım atanacak" şeklindeki açıklamaları nedeniyle soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında Rasim Ozan Kütahyalı hakkında gözaltı kararı verildi.
Polis ekiplerinin takibi sonucu, TEM Otoyolu’nun Çaydurt mevkiinde aracıyla seyir halindeyken gözaltına alındı.
Kütahyalı, sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından Bolu Adliyesi’ne sevk edildi. Burada, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade verdi.
Kütahyalı, ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe, adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı.
Kaynak: İHA