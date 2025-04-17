Özgür Özel'den Tarkan'a Başsağlığı

Ünlü şarkıcı Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu hayatını kaybetti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tarkan'ı arayarak başsağlığı diledi.

Özgür Özel'den Tarkan'a Başsağlığı

Sanatçı Tarkan'ın Antalya’da yaşayan annesi Neşe Tevetoğlu hayatını kaybetti. Neşe Tevetoğlu'nun bir süredir tedavi gördüğü hastanede kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Avrupa turnesi için Almanya'da olan Tarkan, acı haberi alır almaz İstanbul’a geldi. Neşe Tevetoğlu, Maltepe Cumhuriyet Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı.

Özgür Özel'den Tarkan'a Başsağlığı - Resim : 1

Tevetoğlu'nun cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Maltepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Tarkan ile telefonda görüşerek, annesi Neşe Tevetoğlu’nun vefatı dolayısıyla başsağlığı dileklerini iletti.

Tarkan'dan 'İmamoğlu' Protestolarına Destek: 'İnsanların Demokrasiye Her Zamankinden Daha Fazla Sarıldığını Görmek Umut Verici'Tarkan'dan 'İmamoğlu' Protestolarına Destek: 'İnsanların Demokrasiye Her Zamankinden Daha Fazla Sarıldığını Görmek Umut Verici'Gündem

Tarkan'dan O Sosyal Medya Platformuna VedaTarkan'dan O Sosyal Medya Platformuna VedaMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Özgür Özel Tarkan Cenaze Cenaze töreni
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ali Koç ile Görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Koç ile Görüştü
Adana’da Şoke Eden Vurgun: Güzellik Merkezi Sahibi 'Kalbim Sizde Kaldı' Dedi, Paraları Alıp Kaçtı Adana’da Şoke Eden Vurgun: Güzellik Merkezi Sahibi 'Kalbim Sizde Kaldı' Dedi, Paraları Alıp Kaçtı!
Alarko Holding Yatırımcısına Temettü Dağıtacak! Tarih Verildi Alarko Holding Yatırımcısına Temettü Dağıtacak! Tarih Verildi
Bu Burçlar Zihinleri Resmen Kitap Gibi Okuyabiliyor! Onlarla İletişime Geçerken İki Kez Düşünün Bu Burçlar Zihinleri Resmen Kitap Gibi Okuyabiliyor! Onlarla İletişime Geçerken İki Kez Düşünün
ÇOK OKUNANLAR
Türk Akaryakıt Devi Konkordato İlan Etti! Bir Zamanlar Türkiye’nin En Büyükleri Arasındaydı Türk Akaryakıt Devi Konkordato İlan Etti! Bir Zamanlar Türkiye’nin En Büyükleri Arasındaydı
Suda Sinsice Yaklaşıyor, Her Biri 40 Kiloya Kadar Çıkıyor: Dokunanı Anında Yakıyor, Parçalansa Bile Büyük Risk Taşıyor Suda Sinsice Yaklaşıyor, Her Biri 40 Kiloya Kadar Çıkıyor: Temas Edeni Anında Yakıyor
Ne Altın Ne Dolar Ne de Petrol! Ülkeler En Çok Kazandıran Yatırım Aracı İçin Peş Peşe Düğmeye Bastı, Yarış Kızıştı Ne Altın Ne Dolar Ne de Petrol! Ülkeler En Çok Kazandıran Yatırım Aracı İçin Peş Peşe Düğmeye Bastı
Ne Yaptın WhatsApp! Mesajını Başkasına Okutanlar Şimdi Yandı: Üçüncü Mavi Tik Geliyor Ne Yaptın WhatsApp! Mesajını Başkasına Okutanlar Şimdi Yandı: Üçüncü Mavi Tik Geliyor
İslam Memiş Tarih Verdi: 2 Bin Lira Birden Artacak İslam Memiş Tarih Verdi: 2 Bin Lira Birden Artacak