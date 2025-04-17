Özgür Özel'den Tarkan'a Başsağlığı
Ünlü şarkıcı Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu hayatını kaybetti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tarkan'ı arayarak başsağlığı diledi.
Sanatçı Tarkan'ın Antalya’da yaşayan annesi Neşe Tevetoğlu hayatını kaybetti. Neşe Tevetoğlu'nun bir süredir tedavi gördüğü hastanede kalp krizi geçirdiği öğrenildi.
Avrupa turnesi için Almanya'da olan Tarkan, acı haberi alır almaz İstanbul’a geldi. Neşe Tevetoğlu, Maltepe Cumhuriyet Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı.
Tevetoğlu'nun cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Maltepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Tarkan ile telefonda görüşerek, annesi Neşe Tevetoğlu’nun vefatı dolayısıyla başsağlığı dileklerini iletti.
Kaynak: Haber Merkezi