Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ali Koç ile Görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi. Görüşme, Beştepe'de gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile görüştü. Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u Beştepe'de kabul etti.
Basına kapalı gerçekleşen görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı. Görüşmenin içeriğine dair bilgi paylaşılmadı.
Kaynak: Haber Merkezi