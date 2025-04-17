Ankara'da Tarihi Operasyon! Bakan Yerlikaya Açıkladı: Gözaltı Sayısı 602'ye Çıktı

Narkokapan-Ankara operasyonu devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yakalanan şüpheli sayısının 602’ye yükseldiğini açıkladı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Cumhuriyet tarihimizin en büyüğü" diyerek duyurduğu Ankara'da gerçekleştirilen "Narkokapan" operasyonunun detaylarını paylaşmaya devam ediyor.

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Narkokapan-Ankara operasyonumuzla 626 farklı adrese, eşzamanlı olarak düzenlediğimiz baskınlarda yakalanan şüpheli sayısı 602’ye yükseldi. Operasyonumuz hala devam ediyor" dedi.

Ankara'da Tarihi Operasyon! Bakan Yerlikaya Açıkladı: Gözaltı Sayısı 602'ye Çıktı - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

“Narkokapan-Ankara” operasyonu kapsamında 525 uyuşturucu satıcısı gözaltına alınmıştı. Bakan Yerlikaya operasyona ilişkin şu bilgileri paylaşmıştı:

"Narkokapan-Ankara operasyonumuzda 525 torbacı gözaltına alındı. Bugün sabah 05.00'de başlayan Cumhuriyet tarihimizin en büyük uyuşturucu operasyonunu başkentimiz Ankara'da gerçekleştirdik: Bu operasyonumuzun adı 'Narkokapan-Ankara'. Operasyondaki hedefimiz özellikle gençlerimize musallat olan zehir tacirlerinin eli kolu durumundaki internet tabanlı haberleşme platformları üzerinden mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarıydı.

Operasyonumuzun hazırlıkları tam 6 ay sürdü. Bu 6 ay boyunca adeta Ankara'nın bir kez daha röntgenini çektik. Saha çalışmalarımızı ve analizlerimizi büyük bir titizlikle gerçekleştirdik. Şüphelileri teknik ve fiziki takiple izledik. İşlenen suçlara dair tüm faaliyetleri tek tek delillendirdik."

Ankara'da Dev Operasyon! Bakan Yerlikaya 'Cumhuriyet Tarihinin En Büyüğü' Diyerek DuyurduAnkara'da Dev Operasyon! Bakan Yerlikaya 'Cumhuriyet Tarihinin En Büyüğü' Diyerek DuyurduGüncel

Bakan Yerlikaya'dan 'Operasyon' AçıklamasıBakan Yerlikaya'dan 'Operasyon' AçıklamasıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
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