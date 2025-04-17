Antalya'da Arkadaş Vahşeti: Başından Vurup Öldürdü, Suçu 'Cinlere' Attı!

Antalya Muratpaşa’da sabaha karşı yaşanan kan dondurucu olay, mahallede şok etkisi yarattı. İddiaya göre, Yeşildere Mahallesi'nde yaşayan Hasan Keşkil, birkaç günlüğüne evinde kalan arkadaşı Ferhat Topçu’yu, kendisine tacizde bulunduğunu öne sürerek silahla vurdu.

Başından, karnından ve kolundan ağır yaralanan Topçu, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Komşuların silah seslerini duyması üzerine olay yerine gelen polis, Keşkil’i gözaltına alırken olayda kullanılan tabancaya da el koydu.

Gözaltında polise ifade veren Keşkil, akıllara durgunluk veren açıklamalarda bulundu. Zanlı, "Sabaha karşı madde aldım. Cinler bedenimi ele geçirdi. Ne yaptığımı hatırlamıyorum ama arkadaşımı ben vurdum. Suçlamaları kabul ediyorum" dedi.

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Hasan Keşkil, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma Cinayet Büro Amirliği tarafından sürdürülüyor.

Kaynak: DHA