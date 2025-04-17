Antalya'da Arkadaş Vahşeti: Başından Vurup Öldürdü, Suçu 'Cinlere' Attı!

Antalya'da bir şahıs evinde kalan arkadaşını başından vurarak öldürdü. Şahıs ifadesinde, "Cinler bedenimi ele geçirdi" diyerek akıllara durgunluk veren bir savunmada bulundu. Şahıs tutuklanırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Son Güncelleme:
Antalya'da Arkadaş Vahşeti: Başından Vurup Öldürdü, Suçu 'Cinlere' Attı!

Antalya Muratpaşa’da sabaha karşı yaşanan kan dondurucu olay, mahallede şok etkisi yarattı. İddiaya göre, Yeşildere Mahallesi'nde yaşayan Hasan Keşkil, birkaç günlüğüne evinde kalan arkadaşı Ferhat Topçu’yu, kendisine tacizde bulunduğunu öne sürerek silahla vurdu.

Başından, karnından ve kolundan ağır yaralanan Topçu, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Komşuların silah seslerini duyması üzerine olay yerine gelen polis, Keşkil’i gözaltına alırken olayda kullanılan tabancaya da el koydu.

Antalya'da Arkadaş Vahşeti: Başından Vurup Öldürdü, Suçu 'Cinlere' Attı! - Resim : 1

Gözaltında polise ifade veren Keşkil, akıllara durgunluk veren açıklamalarda bulundu. Zanlı, "Sabaha karşı madde aldım. Cinler bedenimi ele geçirdi. Ne yaptığımı hatırlamıyorum ama arkadaşımı ben vurdum. Suçlamaları kabul ediyorum" dedi.

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Hasan Keşkil, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma Cinayet Büro Amirliği tarafından sürdürülüyor.

Erzurum’da Korkunç Cinayet! Genç Kadının Cansız Bedeni Bagajdan ÇıktıErzurum’da Korkunç Cinayet! Genç Kadının Cansız Bedeni Bagajdan ÇıktıGüncel

Ankara'da Korkunç Cinayet: Eski Eşinin Arkadaşını ÖldürdüAnkara'da Korkunç Cinayet: Eski Eşinin Arkadaşını ÖldürdüGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Kavga Cinayet Antalya
Son Güncelleme:
Konya’da Turizm Haftası Sergisi, Hepsini Öğrenciler Yaptı Konya’da Turizm Haftası Sergisi, Hepsini Öğrenciler Yaptı
Fenomen Gelin Adayı Songül Yıllar Sonra Ortaya Çıktı: Değişimi Görenleri Şaşırttı Fenomen Gelin Adayı Songül Yıllar Sonra Ortaya Çıktı: Değişimi Görenleri Şaşırttı
2025’te Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yapılacak mı? Gözler MEB'in Açıklayacağı Takvimde 2025’te Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yapılacak mı? Gözler MEB'in Açıklayacağı Takvimde
Küçükçekmece'de Yurt Tadilatında Yangın! 3 İşçi Dumandan Etkilendi Küçükçekmece'de Yurt Tadilatında Yangın! 3 İşçi Dumandan Etkilendi
ÇOK OKUNANLAR
Ne Altın Ne Dolar Ne de Petrol! Ülkeler En Çok Kazandıran Yatırım Aracı İçin Peş Peşe Düğmeye Bastı, Yarış Kızıştı Ne Altın Ne Dolar Ne de Petrol! Ülkeler En Çok Kazandıran Yatırım Aracı İçin Peş Peşe Düğmeye Bastı
İslam Memiş Tarih Verdi: 2 Bin Lira Birden Artacak İslam Memiş Tarih Verdi: 2 Bin Lira Birden Artacak
Emeklilikte Alınacak Maaş, Borçlanma Şartları ve Prim Günleri Ne Kadar Olacak? Özgür Erdursun Tek Tek Açıklandı Emeklilikte Alınacak Maaş, Borçlanma Şartları ve Prim Günleri Ne Kadar Olacak?
Hisseli Tapu Sahipleri Yandı: Bunu Yapan Tapusunu Kaybedecek! Mahkeme Bu Uygulamayı Geçersiz Saydı Hisseli Tapu Sahipleri Yandı: Bunu Yapan Tapusunu Kaybedecek! Mahkeme Bu Uygulamayı Geçersiz Saydı
Ne Yaptın WhatsApp! Mesajını Başkasına Okutanlar Şimdi Yandı: Üçüncü Mavi Tik Geliyor Ne Yaptın WhatsApp! Mesajını Başkasına Okutanlar Şimdi Yandı: Üçüncü Mavi Tik Geliyor