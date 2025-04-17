Küçükçekmece'de Yurt Tadilatında Yangın! 3 İşçi Dumandan Etkilendi
Küçükçekmece'de D-100 Yan yol kenarında bulunan yurt tadilatında yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürüldü fakat 3 işçi dumandan etkilendi.
Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi D-100 Yan yol kenarında bulunan 5 katlı yurdun tadilatı sırasında henüz bilinmeyen nedenle bir yangın çıktı. Yangının ardından işçiler binayı tahliye etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri yan yoldaki çalışmaların aksamaması için araç trafiğini durdurdu.
Yangın kısa sürede söndürülürken 3 işçinin dumandan etkilendiği öğrenildi. Ekiplerin çalışmasının bitmesi üzerine D-100 yan yol trafiğe tekrar açıldı.
Kaynak: DHA
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