Küçükçekmece'de Yurt Tadilatında Yangın! 3 İşçi Dumandan Etkilendi

Küçükçekmece'de D-100 Yan yol kenarında bulunan yurt tadilatında yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürüldü fakat 3 işçi dumandan etkilendi.

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Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi D-100 Yan yol kenarında bulunan 5 katlı yurdun tadilatı sırasında henüz bilinmeyen nedenle bir yangın çıktı. Yangının ardından işçiler binayı tahliye etti.

Küçükçekmece'de Yurt Tadilatında Yangın! 3 İşçi Dumandan Etkilendi - Resim : 1

Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Küçükçekmece'de Yurt Tadilatında Yangın! 3 İşçi Dumandan Etkilendi - Resim : 2

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri yan yoldaki çalışmaların aksamaması için araç trafiğini durdurdu.

Küçükçekmece'de Yurt Tadilatında Yangın! 3 İşçi Dumandan Etkilendi - Resim : 3

Yangın kısa sürede söndürülürken 3 işçinin dumandan etkilendiği öğrenildi. Ekiplerin çalışmasının bitmesi üzerine D-100 yan yol trafiğe tekrar açıldı.

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Kaynak: DHA

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