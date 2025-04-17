Metruk Binada Yangın Paniği

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Meydanbaşı Caddesi’nde yer alan metruk binanın arkasında bulunan bölgede henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın paniğe neden oldu.

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Metruk Binada Yangın Paniği

Çevredeki vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine kısa sürede itfaiye ve güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Alevler, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alınırken, yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Yangın esnasında can kaybı ya da yaralanma olmazken, mahallede kısa süreli paniğe yol açan olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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