Konya’da Turizm Haftası Sergisi, Hepsini Öğrenciler Yaptı

15-22 Nisan Turizm Haftası etkinlikleri Konya’nın Hüyük ilçesinde düzenlenen törenle başladı.

Etkinlikte ilk olarak öğrencilerin sergi açılışı yapıldı ve sergi gezildi. Programda konuşan Hüyük Belediye Başkanı Sadık Sefer, yöre halkının destekleriyle ilçeyi sayılı turizm merkezlerinden yapmak için çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Hüyük Kaymakamı Muhammed Ebrar Evsen ise ilçenin bu tür etkinliklere ev sahibi olmasından duyduğu mutluluğu ifade etti. İl Kültür ve Turizm Konya Müdürü Fikret Fidan da Hüyük ilçesinin turizm değerlerini ön plana çıkarmak için etkinliklerin genişletildiğini belirtti.

Kaynak: AA