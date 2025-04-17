Aranan 24 Şüpheli Yakalandı

Balıkesir’de polis ekipleri tarafından aranan 24 şüpheli yapılan operasyonlar sonrasında yakalandı.

Aranan 24 Şüpheli Yakalandı

Balıkesir’de polis ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda hapis cezası bulunan 26 kişi yakalandı.

Balıkesir Valiliği koordinesinde, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik geçtiğimiz gün 07.00-17.00 saatleri arasında il genelinde eş zamanlı olarak 105 ekip 337 personelin katılımı ile operasyon gerçekleşti.

24 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yapılan operasyonlar sonucunda 25-30 yıl hapis cezası olan bir şahıs, 05-10 yıl hapis cezası olan bir şahıs, 0-5 yıl hapis cezası olan 24 şahıs, ifadeye yönelik aranan 21 şahıs olmak üzere toplamda 47 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan hapis cezası bulunan 26 şahıs adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

Bu Burçlar Zihinleri Resmen Kitap Gibi Okuyabiliyor! Onlarla İletişime Geçerken İki Kez Düşünün Bu Burçlar Zihinleri Resmen Kitap Gibi Okuyabiliyor! Onlarla İletişime Geçerken İki Kez Düşünün
2025’te Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yapılacak mı? Gözler MEB'in Açıklayacağı Takvimde 2025’te Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yapılacak mı? Gözler MEB'in Açıklayacağı Takvimde
Tren Çarpan Genç Hastanede Tedavi Altına Alındı Tren Çarpan Genç Hastanede Tedavi Altına Alındı
15 Gündür Kayıp, Yusuf Bektaş Düden Şelalesi’nde Aranıyor 15 Gündür Kayıp, Yusuf Bektaş Düden Şelalesi’nde Aranıyor
ÇOK OKUNANLAR
Ne Altın Ne Dolar Ne de Petrol! Ülkeler En Çok Kazandıran Yatırım Aracı İçin Peş Peşe Düğmeye Bastı, Yarış Kızıştı Ne Altın Ne Dolar Ne de Petrol! Ülkeler En Çok Kazandıran Yatırım Aracı İçin Peş Peşe Düğmeye Bastı
İslam Memiş Tarih Verdi: 2 Bin Lira Birden Artacak İslam Memiş Tarih Verdi: 2 Bin Lira Birden Artacak
Emeklilikte Alınacak Maaş, Borçlanma Şartları ve Prim Günleri Ne Kadar Olacak? Özgür Erdursun Tek Tek Açıklandı Emeklilikte Alınacak Maaş, Borçlanma Şartları ve Prim Günleri Ne Kadar Olacak?
Hisseli Tapu Sahipleri Yandı: Bunu Yapan Tapusunu Kaybedecek! Mahkeme Bu Uygulamayı Geçersiz Saydı Hisseli Tapu Sahipleri Yandı: Bunu Yapan Tapusunu Kaybedecek! Mahkeme Bu Uygulamayı Geçersiz Saydı
Ne Yaptın WhatsApp! Mesajını Başkasına Okutanlar Şimdi Yandı: Üçüncü Mavi Tik Geliyor Ne Yaptın WhatsApp! Mesajını Başkasına Okutanlar Şimdi Yandı: Üçüncü Mavi Tik Geliyor