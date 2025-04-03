Koç Holding'den Ali Koç Noktayı Koydu!
Çin’in Türkiye’ye yönelik yatırımları hızla artarken, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, bu süreci değerlendirdi. Koç, Batı dünyasının Çin’e olan bağımlılığını azaltmaya çalıştığı bir dönemde Türkiye’nin doğru konumlanması halinde önemli iş fırsatları yakalayabileceğini belirtti.
Kaynak: Haber Merkezi
ABD ile yaşadığı ticaret gerilimleri nedeniyle yatırımlarını farklı pazarlara yönlendiren Çin, Türkiye’ye olan ilgisini artırıyor. Özellikle enerji ve otomotiv sektörlerinde faaliyet gösteren Çinli şirketler, Türkiye’deki yatırımlarına yenilerini eklemeye devam ediyor.
Ülkede faaliyet gösteren Çinli şirket sayısı 1.200’ü aşarken, yaklaşık 100 Türk firması da Çin’de operasyonlarını sürdürüyor. Kuşak ve Yol Projesi kapsamında Çin’in Türkiye’deki yatırımlarının toplam tutarı 7 milyar doları geçmiş durumda.
"ÇİNLİ MARKALARIN GELİŞİ SEKTÖR İÇİN ÖNEMLİ"
Paranın Yönü dergisine konuşan Ali Koç, Çinli markaların Türkiye pazarına girişi nedeniyle Koç Grubu’nun bir rahatsızlık duyup duymadığı sorusuna yanıt verdi. Koç, "Bizim açımızdan hiçbir rahatsızlık söz konusu değil. Otomotiv özelinde değil, genel olarak Batı dünyasının Çin’e bağımlılığını azaltmaya çalıştığı bir dönemde Türkiye doğru konumlanırsa ciddi fırsatlar yakalayabilir. Çinli firmalar da Türkiye’yi Avrupa’ya açılmak için bir üs olarak görüyor" dedi.
Ali Koç, Çinli markaların Türkiye pazarına girmesinin, Türk otomotiv sektörü için önemli bir dönüm noktası olacağını da vurguladı.