Koç Holding'den Ali Koç Noktayı Koydu!

"ÇİNLİ MARKALARIN GELİŞİ SEKTÖR İÇİN ÖNEMLİ"

Paranın Yönü dergisine konuşan Ali Koç, Çinli markaların Türkiye pazarına girişi nedeniyle Koç Grubu’nun bir rahatsızlık duyup duymadığı sorusuna yanıt verdi. Koç, "Bizim açımızdan hiçbir rahatsızlık söz konusu değil. Otomotiv özelinde değil, genel olarak Batı dünyasının Çin’e bağımlılığını azaltmaya çalıştığı bir dönemde Türkiye doğru konumlanırsa ciddi fırsatlar yakalayabilir. Çinli firmalar da Türkiye’yi Avrupa’ya açılmak için bir üs olarak görüyor" dedi.