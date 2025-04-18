Tüfekle Rastgele Ateş Açtı, Polislerden Helallik İstedi

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde tüfekle pencereden rastgele ateş açan bir şahıs, özel harekat polislerinin de destek verdiği yaklaşık 3 saatlik operasyonla ikna edilerek gözaltına alındı. Aydınlıkevler Mahallesi Meriç Sokak’taki bir apartman dairesinde yaşanan olayda, çevrede panik yaşanırken polis, bölgeyi güvenlik çemberine alarak sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı.

Şüpheli N.D., polisin uzun süren çabalarının ardından ikna oldu ve teslim olmadan önce ekiplerden özür dileyip helallik istedi. Polis ekipleri olay sonrası evde detaylı inceleme yaptı. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA