Sırrı Süreyya Önder'in Son Durumunu Kızı Açıkladı

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan akşam saatlerinde kalp rahatsızlığı nedeniyle Şişli'deki Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırıldı. Saat 22.41'de kalbi duran Önder'e ilk müdahale 112 ambulans ekipleri tarafından yapıldı. Acil serviste 10 dakika kalp masajı yapılan Önder'in kalbi saat 23.05'te bir kez daha durdu. Acilen ameliyata alınan Önder'in ameliyatı saat 23.35'te başladı ve yaklaşık 12 saat sürdü.

Önder'in sağlık durumuna ilişkin doktorlarından açıklama geldi. Önder'in durumunun düne göre daha iyi olduğu fakat hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Öte yandan gün içinde hastanede Önder için yapılan geçmiş olsun ziyaretlerinin ardı arkası kesilmedi. Hastane önünde de vatandaşlar Önder için bekleyişlerini sürdürdü.

SON AÇIKLAMA KIZINDAN GELDİ

Önder ile ilgili son açıklamayı ise kızı Ceren Önder Kandemir yaptı:

"Bir de durumla ilgili sevenlerine bilgi vermek istiyorum. Babamın durumu stabil, yüksek hayati riski devam ediyor. Stabil kaldığı her gün bizim için yeterli şükür sebebi. Birbirinden değerli hocalar ve değerli ekipleri, yaşatmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Hastane sevenleri ile dolup taşıyor, gelen ve dua eden herkesi hissettiğine eminim. 'Durumu iyiye gidiyor' haberi, temennimizin çok ötesinde değil ama temenni denilen şey de önemsiz değil. Elimden geldiğince, kendimde oldukça bilgisiz bırakmamaya çalışacağım sizi. Bin selam."

DOKTORLARI NE AÇIKLAMA YAPMIŞTI?

Şişli Florence Nightingale Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çavlan Çiftçi bugün şu açıklamayı yapmıştı:

"Genel durumu düne göre daha iyi. Tedavilerimize yanıt vermekte. Sağ ventrikülün kasılma kusuru devam ediyor. Ancak bu uzun zaman alacak. Ciddi bir süreye ihtiyacımız var.

İdrar çıkışı iyi bir şekilde devam ediyor. Özetle yoğun bakım sürecimiz devam ediyor ve zamana ihtiyacımız var.

Önceki tanısı nedeniyle verilen tedavilere devam etmek istiyoruz. Daha kuvvetli tedaviler veriyoruz. Hastamızda böbrek yetersizliği yok.

Hastamızın ağrılı uyarana yanıtı çok iyi. Sesleri duyuyor, bazı tepkiler de veriyor. Bunlar bizim için son derece olumlu ama hastanın somut anlamda durumunu ortaya koyamayız. Bunu önümüzdeki günlerde anlayabiliriz.

Zamana ihtiyacımız var. Hasta için benim öngörüm 10 gün ile 40 gün arası. Hayati tehlikesi devam ediyor. Bizim riskimiz bu hastada da yüksek."