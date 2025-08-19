Barış Alper Yılmaz Galatasaray’dan Ayrılacak Mı? Babası Bomba Transferi Duyurdu: İşte Milli Yıldızın Yeni Adresi

Yeni sezona bomba gibi başlayan Barış Alper Yılmaz, yaz transfer gündeminin merkezinde. Galatasaray’dan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olan milli yıldızla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. 25 yaşındaki ismin yeni takımını babası Yüksel Yılmaz duyurdu. Peki Barış Alper Yılmaz Galatasaray’dan ayrılacak mı? İşte milli yıldızın yeni adresi…

Son Güncelleme:
Galatasaray’ın Karagümrük’ü 3-0 mağlup ettiği maç sonrası gözler transferde sık sık adı geçen Barış Alper Yılmaz’a çevrildi. Suudi Arabistan’dan rekor teklifler alan 25 yaşındaki yıldızın sarı-kırmızılılardaki geleceği merak konusu oldu.

BABA YILMAZ’DAN NET TRANSFER AÇIKLAMASI

Beyaz Futbol’a konuşan Barış Alper Yılmaz’ın babası Yüksel Yılmaz, oğlunun gönlündeki takımı açıkladı. Transfer sorusuna yanıt veren baba Yılmaz, “Nerede mutlu oluyorsa orada kalsın ama gönlü herhalde Galatasaray’da.” açıklamasında bulundu.

47 MAÇTA 13 GOL 6 ASİST

Barış Alper Yılmaz geçen sezon Galatasaray formasıyla 47 maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda Yılmaz, 13 gol ve 6 asistlik skor katkısı verdi.

