Memur- Sen'in Hakem Kurulu Kararına Bakan Işıkhan'dan İlk Yanıt: 'Saygı Göstereceğiz'

Memur-Sen’in zam teklifini Hakem Kurulu’na götürme kararının ardından açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan “Hakem Kurulu’nun kararına hepimiz saygı göstereceğiz” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026-2027 yıllarını kapsayan “8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerine ilişkin bakanlıkta açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan “Hakem Kurulu’nun kararına hepimiz saygı göstereceğiz” dedi.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi

