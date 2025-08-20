Memur- Sen'in Hakem Kurulu Kararına Bakan Işıkhan'dan İlk Yanıt: 'Saygı Göstereceğiz'
Memur-Sen’in zam teklifini Hakem Kurulu’na götürme kararının ardından açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan “Hakem Kurulu’nun kararına hepimiz saygı göstereceğiz” dedi.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026-2027 yıllarını kapsayan “8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerine ilişkin bakanlıkta açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan “Hakem Kurulu’nun kararına hepimiz saygı göstereceğiz” dedi.
AYRINTILAR GELİYOR...
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: