Hafızayı Çelik Gibi Güçlendiriyor! Bilim İnsanları Açıkladı: 1 Bardağı Ömrü Uzatıyor

İnsan beyninde özellikle yaşa bağlı hafıza sorunlarını önlemeye yönelik yapılan çalışmalar, bu alandaki en yeni gelişmeleri ortaya çıkarmaya devam ediyor. Sonuçlanan 20 yıllık bir araştırma ise önemli bulgular ortaya koydu.

28 BİN KİŞİ ÜZERİNDE ARAŞTIRILDI

Yaklaşık 28 bin kişinin katıldığı araştırmada, bilim insanları her 4 yılda bir kontrol testleri gerçekleştirdi. Katılımcılara günlük beslenme alışkanlıkları soruldu ve zihinsel yetenekleri, hafızaları test edildi. Ayrıca, katılımcılardan son dört yılda hatırlama zorlukları yaşayıp yaşamadıkları hakkında sorular soruldu.

BESLENME HAFIZAYI ETKİLİYOR

Araştırma sonucunda, günde yaklaşık altı porsiyon sebze ve meyve tüketen kişilerin, yaşlandıkça hafıza sorunları yaşama oranının %34 daha az olduğu belirlendi. Ayrıca, orta yaşta bu besinleri bol miktarda tüketenlerin ilerleyen yıllarda bilişsel sağlıklarında olumlu etkiler gözlemlendi. Beslenme şekli yaşla birlikte değişse de, sebze ve meyve tüketiminin hafıza üzerindeki koruyucu etkisi devam etti.

PORTAKAL SUYU HAFIZAYI KESKİNLEŞTİRİYOR

Araştırmacılar, düzenli portakal suyu tüketimi ile yaşla birlikte gelişen hafıza sorunları arasındaki ilişkiyi de keşfettiler. Ortalama olarak, portakal suyu tüketiminin hafıza sorunlarını %47 oranında azalttığı tespit edildi.

BEYİN SAĞLIĞI İÇİN MUTLAKA TÜKETİLMESİ GEREKEN BESİNLER

Araştırmacılar, yaşa bağlı hafıza kaybına karşı koruma sağlayabileceğini belirterek, turuncu ve kırmızı sebzeler, çilek ve yeşil yapraklı sebzelerin tüketilmesini öneriyor.