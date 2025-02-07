Tekstilde Yeni Dönem: Bu Kıyafetler Yasaklanacak

2025 yılından itibaren plastik şişelerin en az %25 oranında geri dönüştürülmüş malzeme içermesi zorunlu hale gelirken, pamuk gibi geri dönüştürülmesi zor olan doğal liflerin yasaklanması da gündemde.

PLASTİK ŞİŞE GERİ DÖNÜŞÜMÜ ZORUNLU OLACAK

AB’nin yeni düzenlemelerine göre, 2025 itibarıyla PET plastikten üretilen şişelerde en az %25 oranında geri dönüştürülmüş malzeme kullanılması gerekecek. 2030 yılında ise bu oran %50’ye çıkarılacak. Ayrıca, plastik şişe kapaklarının tamamen çıkarılamayacak şekilde tasarlanması da zorunlu hale getirilecek.

Bu adımlar, plastik atıkların doğaya karışmasını önlemeyi ve mikroplastik kirliliğini azaltmayı amaçlıyor. AB yetkilileri, özellikle okyanuslarda ve kıyılarda biriken plastik atıkların ekosistemlere ciddi zarar verdiğine dikkat çekerek, bu düzenlemelerin çevresel etkileri en aza indirmek için kritik öneme sahip olduğunu vurguluyor.