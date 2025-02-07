Tekstilde Yeni Dönem: Bu Kıyafetler Yasaklanacak
Avrupa Birliği (AB), çevre kirliliğiyle mücadele ve sürdürülebilir üretim hedefleri doğrultusunda plastik ve tekstil sektörlerinde kapsamlı bir dönüşüm başlatıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
2025 yılından itibaren plastik şişelerin en az %25 oranında geri dönüştürülmüş malzeme içermesi zorunlu hale gelirken, pamuk gibi geri dönüştürülmesi zor olan doğal liflerin yasaklanması da gündemde.
PLASTİK ŞİŞE GERİ DÖNÜŞÜMÜ ZORUNLU OLACAK
AB’nin yeni düzenlemelerine göre, 2025 itibarıyla PET plastikten üretilen şişelerde en az %25 oranında geri dönüştürülmüş malzeme kullanılması gerekecek. 2030 yılında ise bu oran %50’ye çıkarılacak. Ayrıca, plastik şişe kapaklarının tamamen çıkarılamayacak şekilde tasarlanması da zorunlu hale getirilecek.
Bu adımlar, plastik atıkların doğaya karışmasını önlemeyi ve mikroplastik kirliliğini azaltmayı amaçlıyor. AB yetkilileri, özellikle okyanuslarda ve kıyılarda biriken plastik atıkların ekosistemlere ciddi zarar verdiğine dikkat çekerek, bu düzenlemelerin çevresel etkileri en aza indirmek için kritik öneme sahip olduğunu vurguluyor.
PAMUK YASAKLANABİLİR Mİ?
Plastik sektörü kadar tekstil endüstrisi de AB’nin sürdürülebilirlik dönüşümünden etkileniyor. 2050 yılına kadar tüm tekstil ürünlerinin geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmesi hedeflenirken, 2030 itibarıyla tekstil ürünlerinin en az %50’sinin kısmen, %25’inin ise tamamen geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmesi zorunlu olacak.
Ancak pamuk gibi geri dönüşümü zor doğal liflerin kullanımı ciddi şekilde kısıtlanabilir. Bunun yerine, plastik şişelerden elde edilen sentetik kumaşların yaygınlaştırılması teşvik ediliyor. Bu durum, tekstil sektörünü alternatif malzemelere yönlendirecek ve tüketicilerin yeni nesil kumaşlara alışmasını gerektirecek.
ÜRETİCİ VE İHRACATÇILARI ZOR DÖNEM BEKLİYOR
AB’nin getirdiği bu sıkı çevre düzenlemeleri, hem üreticiler hem de AB ile ticaret yapan ülkeler için yeni zorunluluklar getiriyor. Sürdürülebilir üretime geçiş yapmayan firmalar Avrupa pazarına ihracat yapma konusunda ciddi zorluklarla karşılaşabilir.
Yetkililer, bu dönüşümün çevresel etkileri azaltmak ve Avrupa’yı daha sürdürülebilir bir ekonomi haline getirmek için önemli bir adım olduğunu belirtiyor. Ancak bu düzenlemeler, plastik ve tekstil sektöründeki üreticilerin süreçlerini büyük ölçüde değiştirmesini zorunlu kılacak.