Kahve mi, Yeşil Çay mı? Bilim İnsanları Son Noktayı Koydu

Kafein, dünya genelinde en yaygın kullanılan uyarıcılardan biri. Kahve ve yeşil çay, içerdiği kafein miktarı bakımından farklılık gösterse de, her ikisi de sağlığa faydalı bileşenler barındırıyor.

Baybars Ergün Baybars Ergün
Kahve mi, Yeşil Çay mı? Bilim İnsanları Son Noktayı Koydu

Kahve, yeşil çaya kıyasla üç kat daha fazla kafein içeriyor. Örneğin, 240 ml (8 ons) kahvede yaklaşık 96 mg kafein bulunurken, aynı miktardaki yeşil çayda 29 mg kafein yer alıyor.

Uzmanlar, yetişkinler için günlük kafein sınırını 400 mg olarak belirlerken, gençler için bu miktarın 100 mg, çocuklar için ise vücut ağırlığına bağlı olarak kilogram başına 2,5 mg olması gerektiğini vurguluyor.

YEŞİL ÇAY VE KAHVENİN FAYDALARI

Her iki içecek de yüksek miktarda antioksidan (polifenol) içerdiğinden, oksidatif stresle mücadelede önemli rol oynuyor. Vücut için gerekli olan serbest radikallerin aşırı birikmesi, hücre yaşlanmasını hızlandırarak çeşitli hastalıklara yol açabiliyor.

Kahve ve yeşil çayda bulunan en güçlü antioksidanlar arasında klorojenik asit (CGA) ve epigallokateşin gallat (EGCG) bulunuyor. Bilimsel araştırmalar, bu bileşenlerin kanser karşıtı etkileri olduğunu ortaya koyuyor.

EGCG’nin, özellikle boyun, baş, akciğer, meme, prostat, pankreas ve kolorektal kanserleri üzerinde olumlu etkileri olduğu belirtiliyor.

CGA ise kan şekeri seviyelerini düzenlemeye ve kalp hastalıklarıyla mücadeleye yardımcı oluyor.

Sağlık uzmanları, yeşil çayın depresyon, diyabet ve felç riskini azalttığını öne sürerken, kahvenin ise kardiyovasküler hastalıklara bağlı ölüm oranlarını düşürdüğünü belirtiyor.

Kahve mi, Yeşil Çay mı? Bilim İnsanları Son Noktayı Koydu - Resim : 1

KAHVE VE YEŞİL ÇAYIN ZARARLARI VAR MI?

Her iki içeceğin de sağlık açısından bazı dezavantajları bulunuyor.

Kahve ve yeşil çaya krema, şeker veya şurup eklenmesi, fazladan şeker alımına neden olarak sağlığı olumsuz etkileyebiliyor.

Yüksek kafein tüketimi uyku bozuklukları, anksiyete ve çarpıntı gibi yan etkilere yol açabiliyor.

Kahve mi, Yeşil Çay mı? Bilim İnsanları Son Noktayı Koydu - Resim : 2

HANGİSİ DAHA SAĞLIKLI?

Yeşil çay ve kahve arasında seçim yaparken kişisel ihtiyaçlar ve sağlık durumu belirleyici faktör oluyor.

Uykusuzluk, anksiyete veya panik atak rahatsızlığı yaşayanlar için yeşil çay daha iyi bir seçenek olabilir. Düşük kafein içeriği sayesinde sinir sistemini daha az uyarır.

Zihinsel performans, dikkat ve uyanıklık artırmak isteyenler için kahve daha etkili bir içecek olarak öneriliyor.

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