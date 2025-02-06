Türkiye'den Avrupa'ya 'Ölümcül' İhracat! Fransa 'Riskli' Diyerek Kabul Etmedi

Türkiye’de gıda güvenliği, son yıllarda sık sık gündeme gelen önemli bir konu olarak karşımıza çıkıyorr. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın taklit ve tağşiş listeleri ile ortaya çıkardığı hileler, endişeleri artırırken, Türkiye’den Avrupa’ya ihraç edilen bazı ürünlerde de insan sağlığına zararlı maddeler tespit ediliyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) üzerinden yayımlanan son bilgilere göre, Türkiye’den Fransa'ya ihraç edilen kuru incilerde aflatoksinler belirtileri gösteren kimyasal maddeler tespit edildi. Kuru incirler 'ciddi riskli' olarak ilan edildi. Raporda, 'sevkiyata alıkonuldu' bilgilerine yer verilirken, sınır reddi bildirimi yapıldı.

AFLATOKSİN NEDİR, ZARARLARI NELERDİR?

Aflatoksin, Aspergillus flavus ve Aspergillus parasiticus adlı küf mantarlarının ürettiği toksik bir maddedir. Genellikle tahıllar, kuruyemişler (özellikle fındık, fıstık), mısır, baharatlar ve kuru meyveler gibi gıdalarda bulunur.

ZARARLARI

Kanserojen etki: Karaciğer kanserine yol açabilir.

Bağışıklık sistemi zayıflaması: Vücudu enfeksiyonlara karşı savunmasız hale getirebilir.

Karaciğer hasarı: Uzun süreli maruziyet siroz ve hepatit gibi hastalıklara neden olabilir.

Büyüme geriliği: Çocuklarda gelişimi olumsuz etkileyebilir.

Kaynak: Haber Merkezi