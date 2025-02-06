Büyük Depremlerin Yıl Dönümünde Prof. Dr. Görür'den Kritik Uyarılar: O İlleri İşaret Etti... 'Bütün Veriler Gösteriyor, 7'den Büyük Deprem Kesin Olacak'

Bugün 6 Şubat 2023'te yaşanan ve 53 bin kişiyi hayattan koparan Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin yıl dönümü. Acılar hala taze... Deprem konusunda sık sık uyarılar yapan Prof. Dr. Naci Görür, büyük depremlerin yıl dönümünde açıklamalarda bulundu.

NTV'den Yağız Şenkal'a konuşan Yer Bilimci ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Görür, Erzincan, Tunceli ve Bingöl için uyardı. Prof. Dr. Görür, Marmara'da 30 yıl içinde her an deprem olma olasılığının yüzde 47 olduğunu da söyledi.

"YARA SARMANIN ÖTESİNE GEÇMİYOR"

Prof. Dr. Görür "2 yılda neler değişti?" sorusuna, "Yıkılanları tamir etmek için elbette ki çok şeyler yaptık. Eski duruma tekrar dönmek için yaptık. Eski duruma dönmek bizi kurtaran şey değil ki. Bizim yapmak istediğimiz kentimiz depremde yıkılmasın. Bunun için deprem dirençli kentler oluşturmak asıl hedefimiz. 2 yılda yaptığımız yara sarmanın ötesine geçmiyor." dedi.

"6 ŞUBAT DEPREMLERİ SÜRPRİZ DEĞİLDİ"

"Güneydoğu'daki deprem bizim için sürpriz değildi" ifadelerini kullanan Prof. Dr. Görür, "Bu depremin olacağını biz bekliyorduk ve söylüyorduk. Yerel yönetim, merkezi yönetim halk da dahil herkes biliyordu." diye konuştu.

"TÜRKİYE BİR DEPREM ÜLKESİ"

Türkiye'yi deprem ülkesi olarak kabul etmenin en sağlıklı yol olduğunu söyleyen Naci Görür, "Kendimizi aldatmayalım, burada az deprem var, burada çok var diye bölümlendirip insanların tedbir almasını engellemeye lüzum yok. Türkiye'de her an herhangi bir yerde herhangi bir zamanda herhangi bir büyüklükte deprem olabilir. Deprem dirençli kentler, köyler kurmak zorundayız." dedi. Prof. Dr. Görür, en yakın deprem tehlikesi olarak Erzincan, Tunceli ve Bingöl arasını işaret etti.

DEPREM RİSKİ OLAN İLLERİ AÇIKLADI

Prof. Dr. Naci Görür en yakın tehlike olarak Erzincan, Tunceli ve Bingöl'ü işaret etti. Erzincan ile Bingöl Karlıova arasında Yedisu fayının bulunduğu yerin riskli olduğunu söyledi. Burada en son depremin 1790'larda olduğunu ve 250 senede bir deprem ürettiğini kaydeden görür, bu sürenin 2030'larda dolacağını belirtti.

"DEPREM ÖNE ÇEKİLMİŞ OLABİLİR"

İkinci olarak Bingöl Karlıova ile Bingöl Göynük arasına dikkat çeken Görür, burada 1860-1866 civarında deprem olduğunu ve fayın kırılmadığını söyledi. Prof. Dr. Görür, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üçüncüsü Arap levhası son büyük depremlerde 10 metreye yakın savrulmayla kuzeye doğru hareket etti. Doğu Anadolu fayı kırıldı. Fakat Bitlis Zagros kenet kuşağı deprem üretmedi. Adıyaman, Siirt, Diyarbakır, Hakkari sıkışık hale geldi. Depremi öne çekilmiş olabilir. Eğer deprem bekleyen bir yer düşünürsek burayı da göz ardı etmemeliyiz."

"MARMARA'DA DEPREM OLASILIĞI..."

Marmara Bölgesi'nde kesin deprem beklendiğini söyleyen Görür, şöyle devam etti:

"Onu hiç tartışmıyoruz bile. Bütün veriler Marmara Denizi'nde 7'den büyük deprem olacağını gösteriyor. ABD'li Parsons ve arkadaşları çalışma yaptılar deprem ne zaman olabilir diye tarihi depremleri inceledi ve 99'dan itibaren her an olmak kaydıyla Marmara'da 7'den büyük deprem olma olasılığı önce yüzde 64 dediler geçen sene revize ettiler yüzde 47. Demek ki bu bölgede depremin olma olasılığı 30 yıl içerisinde yüzde 47. Bu çok büyük olasılık. Bu işin şakası yok. Bu bölgeyi derhal depreme hazırlıyor olmamız lazım."

Kaynak: NTV