Özgür Özel'e Adıyaman'da Şaşırtan Teklif

Adıyaman'da ziyaretlerde bulunan CHP lideri Özgür Özel'in yanına gelen bir vatandaş, "Torunumun sünneti var, kirve olur musunuz?" diye sordu. Özel ise "Bakalım, yapalım" diyerek yanıt verdi.

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Deprem bölgesine ziyaretleri kapsamında Adıyaman'da açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kendisine yaklaşan bir vatandaşın çarpıcı bir sorusuyla karşılaştı.

Özel, vatandaşın "Torunumun sünneti var, kirve olur musunuz?" teklifine kısa süreli bir şaşkınlık yaşasa da hemen yanıt vermeyi ihmal etmedi.

Vatandaşın sorusuna Özel, “Nerede, ne zaman?” diye karşılık verdi. Vatandaş ise, "Ne zaman isterseniz, saat kaçta derseniz" şeklinde yanıt verdi.

Özel, “Bakalım, yapalım” diyerek teklifi kabul etti.

Kaynak: Haber Merkezi

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