Bu Modemlerde Büyük Güvenlik Açığı Tespit Edildi: Bütün Bilgileriniz Ele Geçirilmeden Hemen Değiştirin

Tayvanlı ağ ekipmanı üreticisi Zyxel, router modellerinde aktif olarak kullanılan iki kritik güvenlik açığını tespit etti.

Kaynak: Haber Merkezi

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Bu Modemlerde Büyük Güvenlik Açığı Tespit Edildi: Bütün Bilgileriniz Ele Geçirilmeden Hemen Değiştirin - Resim: 1

Şirket, etkilenen donanımların eski olduğunu belirterek, bu açıkları gidermek için herhangi bir yama yayınlamayacağını açıkladı.

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Bu Modemlerde Büyük Güvenlik Açığı Tespit Edildi: Bütün Bilgileriniz Ele Geçirilmeden Hemen Değiştirin - Resim: 2

AKTİF OLARAK KÖTÜYE KULLANILIYOR

Siber güvenlik istihbarat girişimi GreyNoise, geçtiğimiz ay Zyxel router’larında keşfedilen ve "sıfır gün" olarak tanımlanan güvenlik açığının aktif bir şekilde kötüye kullanıldığını duyurdu. GreyNoise, bu açığın saldırganlara etkilenen cihazlarda keyfi komutlar yürütme imkanı sağladığını, bu durumun ise sistemin tamamen ele geçirilmesine, veri sızıntılarına ve ağ saldırılarına yol açabileceğini belirtti.

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Bu Modemlerde Büyük Güvenlik Açığı Tespit Edildi: Bütün Bilgileriniz Ele Geçirilmeden Hemen Değiştirin - Resim: 3

ZYXEL GÜNCELLEME YAYIMLAMAYACAK

Güvenlik açığının geçen yıl Temmuz ayında keşfedildiği, Zyxel'e ise bir ay sonra bildirildiği belirtildi. Ancak, şirket söz konusu açığı kapatan bir yazılım güncellemesi yayınlamadı. Zyxel, bu hafta yaptığı açıklamada, güvenlik açıklarından haberdar olduklarını ancak etkilenen router'ların kullanım ömrünün sona erdiğini belirterek, bu nedenle herhangi bir düzeltme yayınlamayı planlamadıklarını duyurdu. Kullanıcılara ise cihazlarını değiştirmeleri tavsiyesinde bulunuldu.

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Bu Modemlerde Büyük Güvenlik Açığı Tespit Edildi: Bütün Bilgileriniz Ele Geçirilmeden Hemen Değiştirin - Resim: 4

GÜVENLİK AÇIĞI OLAN MODEMLER

Zyxel router'larında tespit edilen güvenlik açığına sahip modeller şu şekilde sıralanıyor:

VMG1312-B10A

VMG1312-B10B

VMG1312-B10E

VMG3312-B10A

VMG3313-B10A

VMG3926-B10B

VMG4325-B10A

VMG4380-B10A

VMG8324-B10A

VMG8924-B10A

SBG3300

SBG3500

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