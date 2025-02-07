Bu Modemlerde Büyük Güvenlik Açığı Tespit Edildi: Bütün Bilgileriniz Ele Geçirilmeden Hemen Değiştirin

ZYXEL GÜNCELLEME YAYIMLAMAYACAK

Güvenlik açığının geçen yıl Temmuz ayında keşfedildiği, Zyxel'e ise bir ay sonra bildirildiği belirtildi. Ancak, şirket söz konusu açığı kapatan bir yazılım güncellemesi yayınlamadı. Zyxel, bu hafta yaptığı açıklamada, güvenlik açıklarından haberdar olduklarını ancak etkilenen router'ların kullanım ömrünün sona erdiğini belirterek, bu nedenle herhangi bir düzeltme yayınlamayı planlamadıklarını duyurdu. Kullanıcılara ise cihazlarını değiştirmeleri tavsiyesinde bulunuldu.