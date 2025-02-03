Sağlıkta Yeni Dönem: 'Yenidoğan' Düzenlemesi Hayata Geçirildi, İşte Detaylar...

Sağlıkta yeni dönem başlıyor. Sözcü yazarı Saygı Öztürk, Sağlık Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı köşe yazısında, sağlıkta yeni düzenlemeleri aktardı. Yeni düzenlemeler, ikinci bir 'yenidoğan' skandalının daha yaşanmaması için özel hastanelerin denetimini artırırken vatandaşın ek ücret ödemesinin önüne geçmeyi hedefliyor.

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Sağlıkta Yeni Dönem: 'Yenidoğan' Düzenlemesi Hayata Geçirildi, İşte Detaylar...

30 Ocak'ta Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bakanlığın Sağlıklı Çözüm sosyal medya hesabından, yönetmelikte köklü bir değişiklik yapıldığı belirtilerek, "2002 yılından beri yürürlükte olan yönetmeliği baştan sona yeniden düzenliyoruz; özel hastanelerde üst düzey tıbbi denetim dönemini başlatıyoruz. Yeni dönemde risk yönetimine dayalı, bilişim tabanlı, yapay zekanın kullanıldığı, çoklu ve şeffaf denetim mekanizmalarını geliştirmeye devam ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Sağlıkta Yeni Dönem: 'Yenidoğan' Düzenlemesi Hayata Geçirildi, İşte Detaylar... - Resim : 1

SAĞLIKTA YENİ DÖNEM

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, sağlıkta yeni dönemin ayrıntılarını yazdı. Öztürk, "Bakanlık yetkilileri, 'reform' derken özel hastane yetkilileri ise yapılan düzenlemenin birkaç 'üçkağıtçı' nedeniyle özel hastanelerin geleceğini karartan hükümler içerdiği görüşünde." ifadelerini kullandı.

'YENİDOĞAN' DÜZENLEMESİ

Öztürk, Sağlık Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı köşe yazısında, "Yeni yönetmelikte yalnızca kalite standartları açısından değil, tıbbi işlemlerin içerikleri de bilimsel komisyonlardan alınan görüşler doğrultusunda denetlenecek. Tıbbi endikasyon denetimleri ile birlikte ‘yenidoğan’ türü bir olayın yaşanmasının da önüne geçilecek. Şöyle ki, hastanın sadece dosyasına bakılmakla kalınmayacak, gerekirse hasta bilimsel komisyonlar tarafından tekrar muayene edilip tetkik ve tahlilleri istenecek, hastaya tıbbi işlemin doğru yapılıp yapılmadığı incelenecek." bilgisini paylaştı.

RUHSAT İPTAL EDİLEBİLECEK

"Yeni yönetmelikle özel hastanelerde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen fark ücretleri dışında vatandaştan herhangi bir ücret talep edilmesi yasaklanıyor. Eğer ücret talep edilirse ruhsat iptaline kadar giden ağır yaptırımlar uygulanacak." diye yazan Öztürk, "Yataklı servislerin, yoğun bakımların ve kliniklerde sunulan hizmetlerin 3. kişiler eliyle yürütülmesinin tespiti halinde ruhsatları iptal edilecek. Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giyenler hastane açamayacak." bilgisini aktardı.

Sağlıkta Yeni Dönem: 'Yenidoğan' Düzenlemesi Hayata Geçirildi, İşte Detaylar... - Resim : 2

Öztürk, yazısını şöyle sürdürdü:

"Vatandaşların özel hastanelerden aldığı sağlık hizmetinden memnuniyetini bildirebilmesi için ‘Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi’ ile entegre karekodlu etiketlerin özel sağlık tesislerine konulması zorunlu olacak. Buna ilave olarak özel hastaneler, 24 saat hizmet verecek ambulans servisine kayıtlı, denetlenebilir nakil ambulansı bulundurmak zorunda olacak.

Geçici maddelerle hâli hazırda sorun olarak gündemde olan yer seçimi, bina uygunsuzlukları vs gibi problemleri olan özel hastanelere belirli süreler verilerek eksikliklerini tamamlanması istenecek."

Kaynak: Sözcü

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