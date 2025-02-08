Balıkesir'de Fabrika İşçilerini Taşıyan Midibüs Takla Attı: 18 Yaralı

Balıkesir'de fabrika işçilerini taşıyan midibüs önce refüje çarptı, sonra takla attı. Kazada 1'i ağır, 18 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Balıkesir'de Fabrika İşçilerini Taşıyan Midibüs Takla Attı: 18 Yaralı

Balıkesir'in Gönen ilçesi Bandırma yolu Buğdaylı Mahallesi yakınlarında trafik kazası meydana geldi. Gönen'de rüzgar enerjisi parçaları üreten fabrikanın işçilerini taşıyan D.A. idaresindeki 10 S 10058 plakalı midibüs, yağış ve sis nedeniyle kontrolden çıkarak refüje çarpıp takla attı. Kazada 18 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 1'nin durumunun ağır olduğu bildirilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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