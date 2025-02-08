Şırnak'ta Genç Hemşirenin Şüpheli Ölümü

Şırnak'ta kaybolan 26 yaşındaki hemşire Selen Naycı'nın cansız bedeni Dicle Nehri'nde bulundu. Arama çalışmalarına AFAD, itfaiye, jandarma ve su altı ekipleri katıldı. Naycı'nın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Şırnak'ın Cizre ilçesinde 26 yaşındaki hemşire Selen Naycı'dan haber alamayan yakınları, dün durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Naycı'nın en son Dicle Nehri kenarında görülmesi üzerine, nehir çevresinde arama yapıldı. Aramalarda Naycı'nın kişisel eşyaları, nehir kenarında bulundu. AFAD ve itfaiye ekipleri bu kez nehirde arama çalışması başlattı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Çalışmalar sonuç vermeyince Bitlis Emniyet Müdürlüğü Tatvan Deniz Şube Müdürlüğü ekipleri ve Diyarbakır AFAD ve Jandarma Sualtı Savunma (SAS) ekipleri, arama çalışmalarına katılmak için ilçeye geldi. Sabah saatlerinde arama çalışmaları yeniden başlatıldı. Çalışma sonucunda, saat 11.00 sıralarında Selen Naycı'nın Dicle Nehri'nde cansız bedeni bulundu. Cansız beden otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA-İHA

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