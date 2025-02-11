Kadıköy’de Yürekler Ağza Geldi, Sesi Duyan Deprem Oluyor Sandı

İstanbul Kadıköy’de şiddetli yağış sonrasında saat 14.00 sıralarında bir sitenin otoparkında istinat duvarı otoparktaki aracın üzerine çöktü. Yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi.

Çöken duvarın altındaki araç itfaiye ekipleri tarafından kaldırılırken, araçta hasar oluştu.

Kaynak: İHA