ABD'den İsrail ile Temas

İsrail’in Orta Doğu’daki insanlık dışı saldırıları sürerken, ABD Dışişleri Başkanı Marco Rubio, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştü.

ABD’nın Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun telefonda görüştüğü bilgisi paylaşılırken, görüşmede İran kaynaklı ‘tehditlere’ değinildiği bildirildi.

ABD yönetiminin Kızıldeniz'de seyrüsefer özgürlüğünü yeniden tesis etmeye yönelik kararlılığını belirten Rubio, ABD'nin İsrail'e verdiği desteği vurguladı. Rubio ayrıca İsrail'in Gazze'de devam eden askeri operasyonlarını ve esirlerin serbest bırakılması çabalarını görüştü.

Kaynak: DHA