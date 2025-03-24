Gazze'de Ölenlerin Sayısı 50 Bin 82'ye Yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 82’ye ulaştı.

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Gazze'de Ölenlerin Sayısı 50 Bin 82'ye Yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 57 sivilin yaşamını yitirdiği, 134 sivilin yaralandığı belirtildi. Ayrıca, daha önce gerçekleşen saldırılarda enkaz altında kalan 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı.

Bakanlık verilerine göre, 7 Ekim 2023’te başlayan saldırılardan bu yana Gazze’de hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 82'ye, yaralı sayısı ise 113 bin 408’e yükseldi. İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle bölgede insani krizin giderek derinleştiği bildiriliyor.

Kaynak: İHA

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