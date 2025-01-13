Devlet Hastanesinde Korkunç İhmal: Yaşlı Kadının Parmağı MR Cihazına Sıkıştı

Tunceli Devlet Hastanesi'nde 84 yaşındaki kadının parmağı MR cihazına sıkıştı. Kadının doku kaybı meydana gelen parmağının kesilebileceği söylenirken, ailesi konuya ilişkin şikayetçi olacaklarını ifade etti.

Devlet Hastanesinde Korkunç İhmal: Yaşlı Kadının Parmağı MR Cihazına Sıkıştı

Tunceli'de 84 yaşındaki Nevrez Perk, sağlık sorunları yaşaması nedeniyle Tunceli Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. MR istenen yaşlı kadının çekim esnasında eli sıkışınca sol yüzük parmağında doku kaybı meydana geldi.

PARMAĞI KESİLEBİLİR

Olayın ardından kopan doku bulundu ancak hastanede plastik cerrah olmadığı için yerine dikilemedi. Enfeksiyon kapması halinde parmağın kesilebileceğini söyleyen ailesi, yaşlı kadını Elazığ'a götüreceklerini belirtti.

Olayı anlatan yaşlı kadının kızı Şengül Perk, şöyle konuştu:

"9 Aralık günü annemi Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürdük. Orada birtakım tetkikler yapıldı. Tansiyonu çok düşüktü. Bir süre kaldık daha sonra MR çekmek istediler. MR ünitesine gittik orada MR'ı çekilirken annemin parmağını MR cihazının içine sıkıştırmışlar ve yumuşak dokuyu tamamen koparmışlar. Daha sonra o kopan parçayı bulup getirdiler ancak o eklemlenmedi. Bir süre pansuman yaptılar. Pansumandan sonra biraz iyileşmiş gibi. Ortopediye götürdük ancak plastik cerrahiye gitmesi gerektiği söylendi. Olabilirse vücudun uygun bölümünden parça alıp ekleyecekler. Bize enfeksiyon gelişmesi halinde parmağın kesilebileceğini söylediler. Henüz Elazığ'a götüremedik."

Kaynak: İHA

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