Bolu'da Feci Kaza! Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 1’i Bebek 4 Yaralı

Bolu-Mudurnu karayolu Topardıç köyü mevkiinde; A.B.Ç. yönetimindeki otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada ters dönen araçtaki 1’i bebek 4 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, yolda güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri trafiği kontrollü olarak sağladı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA