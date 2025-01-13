Facia Son Anda Önlendi! Elektrik Arızası Yangına Sebep Oldu: Maddi Hasar Meydana Geldi

Bolu’da bir dairede elektrik arızası sebebiyle davlumbazdan yangın çıktı. İtfaiyenin erken müdahalesiyle facianın önüne geçilirken, mutfakta hasar meydana geldi.

Facia Son Anda Önlendi! Elektrik Arızası Yangına Sebep Oldu: Maddi Hasar Meydana Geldi

Bolu’da Karaçayır Mahallesi Şehit Selen Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir sitede akşam saatlerinde yangın meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, apartmanın 1’inci katında elektrik arızası sebebiyle davlumbaz yangın çıkarttı. Ev halkının dumanları fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Evdeki vatandaşlar yangına ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerine kısa sürede polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri evde gerekli soğutma işlemlerini yaparak, dumanı tahliye etti.

Yangında evin mutfak kısmında maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA

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