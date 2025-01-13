Dizi Sektöründe Sular Durulmuyor! Gani Müjde'den Ayşe Barım'a Destek: Deli Saçmalığı

ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu Ayşe Barım'ın dizi-film sektörünü çeşitli yöntemlerle domine ettiği; oyuncularını yapım şirketlerine dayattığı iddiaları ülke gündemine bomba gibi düştü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Barım hakkındaki iddiaları ihbar kabul edilip, maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için resen başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Barım'a yurtdışına çıkış yasağı konuldu.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından senarist Gani Müjde'den bir açıklama geldi. Ayşe Barım'a destek çıkan Gani Müjde, menajerin "olmayan bir suçtan" köşeye sıkıştırılmasını doğru bulmadığını belirtti.

Gani Müjde'nin açıklaması şöyle:

"Ayşe Barım olayı bir 'deli saçmalığına' doğru giderken sektöre 30 yıl emek vermiş biri olarak bir iki kelam da ben edeyim. Belki tercihler dolayısıyla bazı oyuncu arkadaşlarımın canı yanmış, tercihlere müdahale edildiği için sıkıntı yaşamış olabilirler ama bu hukuken bir suç değil arkadaşlar...

Sevseniz de sevmeseniz de menajerler zaten kendi oyuncularına alan açmak için varlar. Bu yüzden 'O rol bana gelecekti. Ayşe Barım müdahale ederek kendi oyuncusuna verdi' , 'şu oyuncuyu istiyorsan bunları da almak zorundasın' türündeki iddialar hukuki bir şikayet konusu olamaz.

Bazı oyuncular 'etik bir sorun'dur diyebilirler, belki de haklılar ama bir menajerin oyuncu havuzundaki oyuncularının özel hayatlarından girip 'olmayan bir suçtan' menajeri köşeye sıkıştırma politikası bana doğru ve hakkaniyetli gelmiyor. Sektörün tartışılacak çok daha büyük sorunları varken hele..."

Kaynak: Haber Merkezi