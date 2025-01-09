Serenay Sarıkaya, Çağatay Ulusoy, Beren Saat, Kenan İmirzalıoğlu... Türk Ünlüler de Ateş Altında
ABD’nin Los Angeles kentinde çıkan orman yangını bir çok yerleşim yerini kül etti. En az 5 kişinin öldüğü Los Angeles’ten 140 bine yakın kişi tahliye edildi. Çok sayıda Türk ünlünün evinin de olduğu bölge tehlikede...
Kaynak: Patronlar Dünyası
California Los Angeles, beklenmedik bir felaketle sarsıldı. Şiddetli rüzgarların tetiklediği orman yangınları, adeta bir ateş topu gibi tüm şehri sardı. Özellikle Hollywood bölgesi, alevlerin en yoğun hissedildiği alanlardan biri oldu. Yangın nedeniyle lüks villalar şimdi enkaz yığınlarına dönüştü. Paris Hilton, Mandy Moore ve Cary Elwes gibi dünya çapında tanınan isimler, mal varlıklarını alevlere teslim etmek zorunda kaldı.
Bu felaketin sadece Hollywood yıldızlarını değil, aynı zamanda bölgede yaşayan Türk ünlüleri de etkiledi. Patronlar Dünyası'nın haberine göre, birçok Türk ünlünün de lüks evleri yangında zarar gördü. Hangi Türk ünlülerin bu felaketten etkilendiği ise henüz tam olarak açıklanmadı. İşte Los Angeles'ta evi bulunan Türk ünlüler...
KENAN İMİRZALIOĞLU- SİNEM KOBAL
Eşi Sinem Kobal ile birlikte 2015 yılında Los Angeles'tan bir ev satın alan Kenan İmirzalıoğlu, işlerinin yoğunluğu sebebiyle söz konusu evi sık sık ziyaret edememiş ve arkadaşlarının kullanımına açmıştı.
ALİ KOÇ
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koç, Kasım 2020 tarihinde 14,5 milyon dolar ödeyerek şehrin en güzel bölgesinden süper lüks bir malikane satın almıştı.
SERENAY SARIKAYA
Serenay Sarıkaya, 2018 yılında aşk yaşadığı Kerem Bursin ile birlikte olduğu dönemde Los Angeles'ta 2+1 bir daire satın almıştı. Güzel oyuncu, söz konusu daire için 500 bin doları aşan bir ödeme gerçekleştirdi.
ÇAĞATAY ULUSOY
Ünlü oyuncu Ulusoy da Los Angeles'tan ev sahibi olanlar arasında. 2020 yılında Los Angeles'ta bir restoran açan Ulusoy'un aynı zamanda bölgeden bir ev satın aldığı biliniyor.
KENAN DOĞULU- BEREN SAAT
2014 yılında evlenen Beren Saat - Kenan Doğulu çifti 2018 yılında Los Angeles'tan 1 milyon 200 bin dolar ödeyerek ev satın almıştı.
TOLGAHAN SAYIŞMAN
Tolgahan Sayışman, 2015 yılında Los Angeles Hermosa Beach’te 1 milyon 218 bin liraya ev almıştı. Ünlü oyuncu dönemin kuruna göre 430 bin dolar ödeme yapmıştı.