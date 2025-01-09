Serenay Sarıkaya, Çağatay Ulusoy, Beren Saat, Kenan İmirzalıoğlu... Türk Ünlüler de Ateş Altında

California Los Angeles, beklenmedik bir felaketle sarsıldı. Şiddetli rüzgarların tetiklediği orman yangınları, adeta bir ateş topu gibi tüm şehri sardı. Özellikle Hollywood bölgesi, alevlerin en yoğun hissedildiği alanlardan biri oldu. Yangın nedeniyle lüks villalar şimdi enkaz yığınlarına dönüştü. Paris Hilton, Mandy Moore ve Cary Elwes gibi dünya çapında tanınan isimler, mal varlıklarını alevlere teslim etmek zorunda kaldı.

Bu felaketin sadece Hollywood yıldızlarını değil, aynı zamanda bölgede yaşayan Türk ünlüleri de etkiledi. Patronlar Dünyası'nın haberine göre, birçok Türk ünlünün de lüks evleri yangında zarar gördü. Hangi Türk ünlülerin bu felaketten etkilendiği ise henüz tam olarak açıklanmadı. İşte Los Angeles'ta evi bulunan Türk ünlüler...