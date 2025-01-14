Hadise Deli Oğlanını Buldu, Aşkını Herkese O Şarkıyla Duyurdu, İşte Sır Gibi Sakladığı Sevgilisi

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında Narin Güran için söylediği şarkıyla eleştiri yağmuruna tutulan Hadise, herkesten sır gibi sakladığı sevgilisini sonunda paylaştı. Hadise , Ferdi Özbeğen'in "Satmışım Anasını" şarkısıyla aşkını herkese ilan etti.

Esma Karayel Esma Karayel
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Hadise Deli Oğlanını Buldu, Aşkını Herkese O Şarkıyla Duyurdu, İşte Sır Gibi Sakladığı Sevgilisi

Eski eşi Mehmet Dinçerler’den boşandıktan sonra ismi Okan Buruk ile anılan Hadise, sevgilisini ilk kez paylaştı. Hadise, sosyal medya hesabından sevgilisi Şenol Sönmez’i paylaştı. İşte Hadise’nin Deli Oğlan’ı…

Dijital platformda yayınlanan Esas Oğlan dizisi ile sosyal medyada çok konuşulan, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında Narin Güran için ‘Sıfır Tolerans’ şarkısını seslendirmesiyle eleştiri yağmuruna tutulan Hadise, sevgilisini ilk kez paylaştı.

Hadise Deli Oğlanını Buldu, Aşkını Herkese O Şarkıyla Duyurdu, İşte Sır Gibi Sakladığı Sevgilisi - Resim : 1

İsmi daha önce Gatalatasaraylı Okan Buruk ile anılan Hadise, sevgilisi yönetmen Şenol Sönmez’i ilk kez paylaştı. Hadise’nin bu paylaşımı kısa süre içinde büyük ses getirdi.

Hadise Deli Oğlanını Buldu, Aşkını Herkese O Şarkıyla Duyurdu, İşte Sır Gibi Sakladığı Sevgilisi - Resim : 2

Esas Oğlan dizisinin aradığı aşkı bulan Hadise, Ferdi Özbeğen'in "Satmışım Anasını" şarkısıyla aşkını herkese duyurdu. Şenol Sönmez de sevgilisinin bu paylaşımı sayfasında paylaştı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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