MasterChef Beyza'nın Kazası Kurgu muydu? Sargılarını Açtı, Sosyal Medyada Gündem Oldu: Yüzünde Hiç İz Yok

MasterChef Türkiye’de yarışmacı Beyza, tepsiyi çevirmeye çalışırken içerisindeki kızgın yağın yüzüne dökülmesi nedeniyle çok ciddi bir tehlike atlatmıştı.

Bir süre yarışmaya ara veren Beyza tedavi sonrası geri dönmüştü. Yüzünün sağ bölümünde sargılar ile yarışmaya devam eden Beyza’nın dikkatli olması gerektiği belirtilmişti.

SARGILARINI AÇTI

MasterChef’te geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümde Beyza sargılarını açtı. Yarışmaya bu şekilde devam etmesine karar verildiğini söyleyen yarışmacının yüzünde hiçbir iz bulunmaması ise izleyicilerin dikkatini çekti. Yanan bölgelerdeki sargılarını çıkaran Beyza'nın tamamen iyileştiği görüldü.

GÜNDEM OLDU

O anlar sosyal medyada gündem oldu. Binlerce sosyal medya kullanıcısı, kazanın reyting için yapıldığını öne sürerek kurgu olduğunu belirtti.