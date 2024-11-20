MasterChef Beyza'nın Kazası Kurgu muydu? Sargılarını Açtı, Sosyal Medyada Gündem Oldu: Yüzünde Hiç İz Yok

MasterChef Türkiye’de suratına kızgın yağ dökülen Beyza, tedavi altına alınmıştı. Beyza’nın yüzüne kızgın yağ döküldükten sonra hiç iz kalmamış olması sosyal medyada tartışma yarattı.

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MasterChef Beyza'nın Kazası Kurgu muydu? Sargılarını Açtı, Sosyal Medyada Gündem Oldu: Yüzünde Hiç İz Yok

MasterChef Türkiye’de yarışmacı Beyza, tepsiyi çevirmeye çalışırken içerisindeki kızgın yağın yüzüne dökülmesi nedeniyle çok ciddi bir tehlike atlatmıştı.

Bir süre yarışmaya ara veren Beyza tedavi sonrası geri dönmüştü. Yüzünün sağ bölümünde sargılar ile yarışmaya devam eden Beyza’nın dikkatli olması gerektiği belirtilmişti.

MasterChef Beyza'nın Kazası Kurgu muydu? Sargılarını Açtı, Sosyal Medyada Gündem Oldu: Yüzünde Hiç İz Yok - Resim : 1

SARGILARINI AÇTI

MasterChef’te geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümde Beyza sargılarını açtı. Yarışmaya bu şekilde devam etmesine karar verildiğini söyleyen yarışmacının yüzünde hiçbir iz bulunmaması ise izleyicilerin dikkatini çekti. Yanan bölgelerdeki sargılarını çıkaran Beyza'nın tamamen iyileştiği görüldü.

MasterChef Beyza'nın Kazası Kurgu muydu? Sargılarını Açtı, Sosyal Medyada Gündem Oldu: Yüzünde Hiç İz Yok - Resim : 2

GÜNDEM OLDU

O anlar sosyal medyada gündem oldu. Binlerce sosyal medya kullanıcısı, kazanın reyting için yapıldığını öne sürerek kurgu olduğunu belirtti.

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