Kızılcık Şerbeti’nde Bomba Ayrılık! İkisi de Linç Edilmişti

Sezon finaliyle sosyal medyada gündem olan, yeni bölümleriyle ekranlara yeniden dönen Kızılcık Şerbeti’nde ayrılıklar peş peşe geldi. Sezon finalinde Nursema karakterinin eşini canlandıran Serkan Tınmaz, Alev karakterine hayat veren Müjde Uzman diziden ayrılmıştı.

Yeni bölümlerinde yeni transferler yapan dizide 2 ayrılık daha yaşanacağı iddiası, ortalığı karıştırdı.

Dizide yasak aşk yaşayan Giray ve Heves'in ayrılık haberinin ardından gazeteci Birsen Altuntaş, Metehan ve Ömer'in partnerini canlandıran anne-kız Cansu ve Ezgi, önümüzdeki bölümlerle diziden ayrılacağını söyledi.

Altuntaş’ın iddiasına göre, Cansu'yu canlandıran Semra San ve Ezgi'yi canlandıran Duygu Kocabıyık'ın ardından kadroda ayrılıklar devam edecek.