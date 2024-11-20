Kızılcık Şerbeti’nde Bomba Ayrılık! İkisi de Linç Edilmişti

Show TV'nin fenomen dizisi, Cuma akşamlarının reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti’nde iki ayrılığın yaşanacağı ortaya çıktı. İşte Kızılcık Şerbeti hayranlarını kahredecek o isimler…

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Kızılcık Şerbeti’nde Bomba Ayrılık! İkisi de Linç Edilmişti

Sezon finaliyle sosyal medyada gündem olan, yeni bölümleriyle ekranlara yeniden dönen Kızılcık Şerbeti’nde ayrılıklar peş peşe geldi. Sezon finalinde Nursema karakterinin eşini canlandıran Serkan Tınmaz, Alev karakterine hayat veren Müjde Uzman diziden ayrılmıştı.

Yeni bölümlerinde yeni transferler yapan dizide 2 ayrılık daha yaşanacağı iddiası, ortalığı karıştırdı.

Kızılcık Şerbeti’nde Bomba Ayrılık! İkisi de Linç Edilmişti - Resim : 1

Dizide yasak aşk yaşayan Giray ve Heves'in ayrılık haberinin ardından gazeteci Birsen Altuntaş, Metehan ve Ömer'in partnerini canlandıran anne-kız Cansu ve Ezgi, önümüzdeki bölümlerle diziden ayrılacağını söyledi.

Kızılcık Şerbeti’nde Bomba Ayrılık! İkisi de Linç Edilmişti - Resim : 2

Altuntaş’ın iddiasına göre, Cansu'yu canlandıran Semra San ve Ezgi'yi canlandıran Duygu Kocabıyık'ın ardından kadroda ayrılıklar devam edecek.

Kızılcık Şerbeti’nde Bomba Ayrılık! İkisi de Linç Edilmişti - Resim : 3

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