Genç Şarkıcı Duygu Kiraz Yaşamını Yitirdi

Ses sanatçısı Duygu Kiraz geçirdiği epilepsi krizinin ardından kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi. Acı haberi, Kiraz'ın menajeri duyurdu.

Genç Şarkıcı Duygu Kiraz Yaşamını Yitirdi

Şarkıcı Duygu Kiraz, genç yaşında hayatını kaybetti. Epilepsi krizi geçiren ve yaşamını kaybeden Kiraz’ın ölüm haberini ise menajeri açıkladı.

"HAYATIMIN EN ZOR PAYLAŞIMI"

Duygu Kiraz'ın menajeri "Bu hayatımın en zor paylaşımı. Duygum, kardeşim inanamıyorum. Elim de dilim de gitmiyor haberini yayınlamaya. Canım çok acıyor. Kuzum hakkın rahmetine kavuştu. Yarın (bugün) Sultan Murat Camii'nden kaldırılacaktır o küçücük bedeni... İkindide gelmek isteyen son gorevini yapmak isteyen dostlarına arkadaşlarına duyurulur" notunu yayınladı.

Genç Şarkıcı Duygu Kiraz Yaşamını Yitirdi - Resim : 1

ÖLÜM SEBEBİ VE CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Duygu Kiraz’ın geçirdiği epilepsi krizinin ardından kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kiraz’ın bugün Sulan Murat Cami’nde ikindi namazının ardından son yolculuğunu uğurlanacağı öğrenildi.

Genç Şarkıcı Duygu Kiraz Yaşamını Yitirdi - Resim : 2

ÜYESİ OLDUĞU VAKIFTAN AÇIKLAMA

Film-San Vakfı'nın hesabında ise şu mesaj paylaşıldı:

"Film-San Vakfı Üyelerimizden Ses Sanatçısı Duygu Kiraz’ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz"

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Kaynak: Gerçek Gündem

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