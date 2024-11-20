CANLI | Yenidoğan Çetesi Davasında 3. Gün: İşte Dakika Dakika Gelişmeler

İstanbul’da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip, ölümlerine neden olan 22’si tutuklu 47 sanıklı dava devam ediyor. İşte dakika dakika gelişmeler...

CANLI | Yenidoğan Çetesi Davasında 3. Gün: İşte Dakika Dakika Gelişmeler

Tüm Türkiye'nin vicdanını sızlatan 'Yenidoğan Çetesi' davasında 3. gün. İstanbul’da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip, ölümlerine neden olan 22’si tutuklu 47 sanıklı dava devam ediyor.

Duruşmanın üçüncü gününde sanık ifadeleri alınmaya devam edilecek. Duruşma 09:30’da başlayacak.

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