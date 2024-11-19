Figen Yüksekdağ'ın Acı Günü: Ağabeyi Toprağa Verildi

Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın ağabeyi Hüseyin Yüksekdağ dün hayatını kaybetti. Hüseyin Yüksekdağ, bugün Adana'da toprağa verildi. Figen Yüksekdağ'ın cenazeye katılma talebinde bulunmadığı; ailesini telefonla aradığı öğrenildi.

Figen Yüksekdağ'ın Acı Günü: Ağabeyi Toprağa Verildi

Kandıra Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın ağabeyi Hüseyin Yüksekdağ, dün geçirdiği mide kanaması nedeniyle yaşamını yitirdi. Hüseyin Yüksekdağ, bugün Adana'nın Ceyhan ilçesinde bulunan mezarlıkta toprağa verildi.

DEM Parti ve ESP yöneticilerinin yanı sıra çok sayıda kişi cenaze törenine katıldı. Hüseyin Yüksekdağ'ın eşi Elmas Yüksekdağ ve annesi Minüre Yükdağ, taziyeleri kabul etti.

CENAZEYE KATILMA TALEBİNDE BULUNMADI

MA'nın aktardığına göre; Figen Yüksekdağ, cenazeye katılma talebinde bulunmadı. Figen Yüksekdağ'ın ailesini telefonla aradığı öğrenildi.

Kaynak: Mezopotamya Ajansı

Etiketler
Figen Yüksekdağ
Karar Çıkması Bekleniyordu... İBB Başkanı İmamoğlu'nun Davasında Flaş Gelişme İmamoğlu Davası Öncesi Flaş Gelişme
Asyalılar Neden Bulaşık Makinesi Kullanmazlar? Öğrenince Çok Şaşıracaksınız Asyalılar Neden Bulaşık Makinesi Kullanmazlar? Öğrenince Çok Şaşıracaksınız
Araba Anahtarları Tarihe Karışıyor! Bu Telefon Modelleri Anahtar Yerine Kullanılabilecek Araba Anahtarları Tarihe Karışıyor! Bu Telefon Modelleri Anahtar Yerine Kullanılabilecek
Hatimoğulları'ndan 'Kürt Sorunu' Çıkışı! 'Biz Çözümü Ankara'da Arıyoruz' Hatimoğulları'ndan 'Kürt Sorunu' Çıkışı