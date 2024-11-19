Figen Yüksekdağ'ın Acı Günü: Ağabeyi Toprağa Verildi

Kandıra Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın ağabeyi Hüseyin Yüksekdağ, dün geçirdiği mide kanaması nedeniyle yaşamını yitirdi. Hüseyin Yüksekdağ, bugün Adana'nın Ceyhan ilçesinde bulunan mezarlıkta toprağa verildi.

DEM Parti ve ESP yöneticilerinin yanı sıra çok sayıda kişi cenaze törenine katıldı. Hüseyin Yüksekdağ'ın eşi Elmas Yüksekdağ ve annesi Minüre Yükdağ, taziyeleri kabul etti.

CENAZEYE KATILMA TALEBİNDE BULUNMADI

MA'nın aktardığına göre; Figen Yüksekdağ, cenazeye katılma talebinde bulunmadı. Figen Yüksekdağ'ın ailesini telefonla aradığı öğrenildi.

Kaynak: Mezopotamya Ajansı