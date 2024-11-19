Hatimoğulları'ndan 'Kürt Sorunu' Çıkışı! 'Biz Çözümü Ankara'da Arıyoruz'

"25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla DEM Parti, bugünkü grup toplantısını, "kadın grup toplantısı" adıyla gerçekleştirdi. Toplantıya, yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Devrim Demir, Batman Belediye Eş Başkanı Gülistan Sönük ve Halfeti Belediye Eş Başkanı Saniye Bayram, ayrıca Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in anne ve ablası da katıldı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "2024 yılında 395 kadının erkekler tarafından katledildiğini" açıklayarak sözlerine başladı.

'KAYYIM MUHALİF OLAN HERKESE DÜŞMANDIR'

"İktidar çok temel hakkımız olan seçme ve seçilme hakkımızı kayyım atayarak elimizden almaya kalkışıyor. Kayyım anayasaya aykırıdır. Yurttaşın seçme ve seçilme hakkının gasbı demektir. Yargı-polis eliyle yapılmış siyasi darbedir kayyım. Başta Kürt halkı olmaz üzere sen kedini seçemezsin yönetemezsin demektir kayyım. Kayyım, Kürt düşmanıdır, kadın düşmanıdır, muhalif olan her kesimin düşmanıdır. Kayyım eş başkanlık sistemimize saldırıdır. Eş başkanlıkla eşit temsiliyet sistemimizle belediyelerimizde kadın kenti olarak atmak istediğimiz adımları ortadan kaldırmak istiyorlar.

'KAYYIMLARIN İLK İCRAATI KADIN MERKEZLERİMİZİ KAPATMAK'

Kayyımların bugüne kadar ilk icraatları kadın merkezlerimizi daire başkanlıklarımızı ve müdürlüklerimizi kapatmak oldu. Bütün belediyelerimiz kadınların ücretsiz ulaşım hakkı için 'Jın kart' uygulamasını yürürlüğe koydu. Mardin'deki kayyım bu kart girişlerinin tamamını durdurdu. 25 Kasım için belediyenin hazırlamış olduğu bütün programları iptal etti.

En son yoksullaştığımız zamanlarda bir bütçe görüşmesine daha tanıklık ediyor bu parlamento. İktidar merkezi bütçede toplumsal cinsiyet eşitsizliğini yeniden üretiyor. Bütçe halktan, emekçiden, kadınlardan, gençlerden emekçiden onları görmeyen bir şekilde bir bütçe hazırlığına girmiş durumdalar."

'5 ÇOCUK YANARAK ÖLDÜ, MAGAZİN GİBİ DAVRANDILAR'

Hatimoğulları, İzmir'de 5 çocuğun yanarak hayatını kaybettiği olaya ilişkin de "Bunu magazin haberi gibi değerlendirdiler. His ve duygu kalmamış bu iktidarda. Bunu kalkıp iktidarın grup başkanvekili 'kadının yaşam tarzı' diyebilecek kadar ileriye gidebiliyor. Hangi ana, hangi insan bunu kabul edilebilir ama onlar bu ekonomiyle, yoksullukla açıklanamaz. Neyle açıklanabilirmiş kadının yaşam tarzıyla... Yuh size, binlerce kez yuh size" diye konuştu.

'BU ÜLKEDE KÜRT SORUNU VARDIR'

Hatimoğulları, şöyle devam etti:

"Bölge yangın yeri olmuş durumda. Savaş ve çatışmalar Türkiye'nin ve bölgenin dört bir yanını sarmış. Barışın sesini yükseltmezsek savaş daha geniş bir coğrafyaya yayılacak. Taciz tecavüz ve gözyaşı, kadın için savaşın özeti budur.

Bu ülkede Kürt sorunu vardır, tekrar ediyorum altını çiziyorum. 'Kürt sorunu yoktur' diyenlere bu ülkede ve bölgede Kürt sorunu vardır. Biz DEM Parti olarak demokratik zeminde onurlu bir barıştan yanayız bunun için de İmralı tecridi derhal kalkmalıdır, sayın Öcalan özgürlüğüne kavuşmalıdır. Hem ülkemiz hem bölgemizin barışı için yapacak çok şey olduğunu altını ısrarla çizdik. Bunu bugün söylemedik on yıllardır söylüyoruz son 4 yıldır devam eden ağırlaştırılmış tecride karşı biz bunun mücadelesini her yerde verdik vermeye de devam edeceğiz.

'ÇÖZÜMDEN YANA OLMADIĞIMIZ YALAN'

Sarayda kulağına üfürüleni mürekkebiyle yazan, sayın Öcalan'ın çözüm gücü ve iradesine dair fitne üretmeye çalışan kalemler var. Bu fitne siyaseti yıllardır deneniyor ama beyhudedir, başaramazlar. DEM Parti'nin 'çözümden yana olmadığını' söyleyenler doğru değil, yalandır bu. Bu bize atılmış bir iftiradır. Bu fitne çabasıyla neyi amaçlıyorsunuz. Kimin adına konuşuyorsunuz, kimin kelimelerini yazıyorsunuz? Bu dil nefret dilidir. Bu dil çözümsüzlüğün dilidir. Kimse çözümsüzlüğün faturasını bize DEM Parti'ye kesemez. Buna Türkiye halklarının karnı toktur. Onurlu bir barış ve demokratik çözüm mücadelemizi dün nasıl kararlılıkla yürütüyorsak bugün de aynı kararlılıkla yürütmeye devam edeceğiz."

'BİZ ÇÖZÜMÜ İÇERİDE ARIYORUZ'

Hatimoğulları, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Dün terörist başının yoldaşı olanlar, şimdi Amerika’nın uşağı olmuşlar" sözlerine de şu yanıtı verdi:

"Kürtler de bizler de Washington'da, Moskova'da askeri operasyon için vize aramaya çıkmadık. Halkın iradesine kayyım atamadık. Dilini, kültürünü yasaklamadık hiçbir yurttaşımızın. Çözümsüzlük peşinde koşmadık. Tam tersi bunları şu an bu kalemşorlar ve kimi siyasetçiler yapmaktadır. Biz çözümü içeride, Türkiye'de arıyoruz. Ankara'da, Amed'de görüyoruz çözümü. Özgür ve demokratik bir ortamda Türkiye'de ortak yaşamda görüyoruz çözümü. Demokratik diyalog ve müzakerede görüyoruz çözümü, müzakerenin yeri de parlamento diyoruz. Onurlu barış mücadelemize hiç kimse çamur atmaya kalkmasın o çamur döner size bulaşır" dedi.

Kaynak: ANKA