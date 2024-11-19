Bahçeli'den 'Teğmenler' Çıkışı! 'MSB'nin Kararına Saygı Duyuyorum'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrasında yeni mezun teğmenlerin kılıçlı yemin etmesine ilişkin başlatılan soruşturmayla ilgili açıklama yaptı. MSB kaynaklarından yapılan açıklamada, "İlgili personel Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır. TSK'yı tartışmaya açıp itibarını zedelediler" denildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti grup toplantısı sonrasında, MSB'nin açtığı soruşturma ve ihraç talebine ilişkin soruya yanıt verdi.

'BU KARAR ÜZERİNDEN ORTALIĞI KARIŞTIRMAYIN'

Bahçeli, gazetecilere şu açıklamayı yaptı:

"Milli Savunma Bakanlığı çok hassas bir bakanlıktır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yetişmesini sağlayan bir bakanlıktır. Oranın ortaya koyduğu bir kararla ortalığı karıştırmaya çalışmasınlar. Milli Savunma Bakanlığı'nın kararına saygı duyuyorum."

Kaynak: Gerçek Gündem