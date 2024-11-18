İhraç Talebi Sonrası AKP'den Teğmenler İçin Dikkat Çeken Açıklama

GERÇEK GÜNDEM | ANKARA

Meclis’te Köy Kanunu ve Bazı Kanunlarda Düzenleme Yapılmasına ilişkin basın açıklamasında bir soru üzerine teğmenlerin kılıçlı yeminine ilişkin soruşturmayı değerlendiren AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, “Türkiye bir hukuk devletidir. Yüksek Disiplin Kurulu’nun verdiği her kararda yargı denetimine açıktır” dedi. Bazı olaylarda bazı kesimlerin, hiçbir şey yapılmamasını beklendiğini ifade eden Güler, “Herkes aklıselim ile bu kararı beklesin” dedi.

Güler, konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“Türkiye bir hukuk devleti. Dolayısıyla askeri okullarımızda da, diğer okullarımızda, üniversitelerimizde fark etmeksizin hepsinin çalışma hayatına, eğitim öğretim hayatına diğer usullerine uygun olarak da disiplin yönetmelikleri yürürlüktedir.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler

Şu anda bu olaylarla ilgili Milli Savunma Bakanlığımızın bu konuda incelenmek üzere bir görevlendirmesi vardır. Süreç kendi yapısı içerisinde Yüksek Disiplin Kurulu’nda bir değerlendirme olacak. İlgili teğmenlerin savunmaları alınacak. Varsa burada bir eksikli giderilecek. Ona göre disiplin yönetmeliği neyi gerektiriyorsa o konuda gerekli karar verilecektir. Verilen her kararda yargı denetimine açıktır.

Henüz ortada bir şey yokken, bir inceleme, soruşturma devam ediyor. Raporlar hazırlanmış. Yüksek Disiplin Kurulu’na arz edilmiş. YDK savunmaları isteyecek, dinleyecek. Tahkikatını en geniş şekilde, en doğru şekilde yapacak. Ondan sonra gerekli kararını verecek.

Şunu açık ve net söyleyelim arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız bazı olaylar olduğunda, bunun hiç dikkate alınmamasını, burada ne olmuş, neden böyle bir eylemler olmuş, dikkate alınmasın istiyorlar. Herkes aklıselim ile bu kararı beklesin.”

Kaynak: Gerçek Gündem