Yavuz Ağıralioğlu Gündem Olmuştu: Maserati'nin Kimin Olduğu Ortaya Çıktı

Anahtar Parti'yi kuran Yavuz Ağıralioğlu'nun geçtiğimiz haftalarda sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafı gündem oldu. Eski İYİ Partili Ağıralioğlu'nun son model lüks Maserati marka araç kullandığı görüntüler çok konuşulmuştu.

Sosyal medyada aracın sahibinin kim olduğu merak edilirken, lüks otomobilin Ağıralioğlu'na ait olmadığı öğrenildi. İYİ Partili siyasetçi ve iş insanı Mehmet Ali Karamemiş, "Maserati, Yavuz Ağıralioğlu'nun mu?" sorusuna, "Benim" cevabını verdi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Karamemiş, "Siyaset AHLAK gerektirir, Yavuz bey ile bir dönem İyi Parti çatısında siyaset yaptık, kendisi 1 Kasım 2022 tarihinde, milletvekili adayı olduğum Çankırı'da program yaptı, o dönem adaylığım açıklanmamıştı. Çankırı'ya benim aracımla beraber gitmiştik.

Yolda benim teklifimle sürüş testi yaptığı sırada aldığımız fotoğraftan iftira atılmasına rıza göstermek vefaya ihanet olur. Şimdi ayrı partideyiz ama SİYASET AHLAK GEREKTİRİR.. Kamuoyuna duyurulur. Mehmet Ali Karamemiş" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem