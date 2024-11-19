Meclis'te Çarpıcı Protesto! Sağlık Bakanı Memişoğlu'na Bebek Kıyafetleriyle 'İstifa Et' Dediler

GERÇEK GÜNDEM | ANKARA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Sağlık Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri olaylı başladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu muhalefet partileri Yenidoğan Çetesi’ni sembolize eden bebek kıyafetleriyle karşıladı.

Bakan Memişoğlu, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının bütçesi için sunum yapmak için salona girdi. Ardından muhalefet milletvekilleriyle tokalaşmaya giden Bakan Memişoğlu’na seslenen CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba "Patikleri, zıbınları giymeden öldü çocuklar" dedi.

Muhalefet milletvekillerinin istifaya davet ettiği Bakan Memişoğlu’na seslenen CHP Antalya Milletvekili Cahit Arı, “İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?” diye sordu.

Ardından CHP grubu adına bir konuşma yapan İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, şunları söyledi:

“Demokrasilerde istifa çok önemli bir mekanizmadır. Aynı zamanda siyasi etik açısından da çok önemlidir. Cumhuriyet tarihinin en dramatik ve trajik olayının yaşandığı bir yerde, hiçbir şey olmamış gibi bu görüşmelere katılmak ve oturup bakanın konuşmasını dinlemek istemiyoruz. Bakanı tekrar istifaya davet ediyoruz. CHP olarak zaten bu olayların yakın takipçisiyiz. Sayın bakanın konuşmasını protesto ediyoruz.”

Bu konuşmanın ardından Plan ve Bütçe Komisyonu’nun CHP’li üyeleri Bakan Memişoğlu’nun konuşması öncesi salonu terk etti.

Kaynak: Gerçek Gündem