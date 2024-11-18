DEM Parti Esenyurt Eş Başkanları Gözaltına Alındı

DEM Parti, Esenyurt ilçe binasının kapısının kırılarak arama yapıldığını duyurmuştu. DEM Parti'den yapılan açıklamada "Sabah erken saatlerde Esenyurt ilçe binamız herhangi bir bildirim yapılmadan kapısı kırılarak arama yapılmıştır. Bu saldırılarla partimizi kriminalize etmeye çalışan iktidar suç işlemiştir. Çözümsüzlük ve saldırılardan beslenen iktidara karşı demokratik mücadelemiz her alanda devam edecektir" denilmişti.

EŞ BAŞKANLAR GÖZALTINDA

Bu gelişme sonrası Esenyurt DEM Parti İlçe Eş Başkanları Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz gözaltına alındı. Arınan ve Yılmaz'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'PKK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine' yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: İHA