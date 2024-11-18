DEM Parti Açıkladı: Esenyurt Binamızın Kapısı Kırılarak Arama Yapıldı

DEM Parti’nin resmi sosyal medya hesabından Esenyurt ilçe binasının kapısının kırılarak arama yapıldığını açıklandı.

DEM Parti Açıkladı: Esenyurt Binamızın Kapısı Kırılarak Arama Yapıldı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Esenyurt ilçe binasına ilişkin bir olayı sosyal medya hesabından duyurdu. Açıklamada Esenyurt ilçe binasının kapısının kırılarak arama yapıldığını belirtildi.

DEM Parti İstanbul İl Örgütü'nden yapılan açıklamada, aramaya ilişkin herhangi bir bildirim yapılmadığı da ifade edildi.

DEM Parti Açıkladı: Esenyurt Binamızın Kapısı Kırılarak Arama Yapıldı - Resim : 1

“KAPISI KIRILARAK ARAMA YAPILMIŞTIR”

Açıklamada şöyle denildi: Sabah erken saatlerde Esenyurt ilçe binamız herhangi bir bildirim yapılmadan kapısı kırılarak arama yapılmıştır. Bu saldırılarla partimizi kriminalize etmeye çalışan iktidar suç işlemiştir. Çözümsüzlük ve saldırılardan beslenen iktidara karşı demokratik mücadelemiz her alanda devam edecektir.

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