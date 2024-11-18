Demokrat Parti'deki Olaylı Kongre Sonrası İlay Aksoy'dan Yeni Açıklama

Demokrat Parti'nin 15'inci Olağan Kongresi dün "Söz yeniden milletin" sloganıyla gerçekleştirildi. Divan Başkanı, Genel Başkan adaylığı için İlay Aksoy adına toplanan imzalardan bazılarının delegelerce geri çekildiğini, bazı imzaların ise geçersiz sayıldığını açıklayarak Aksoy’un adaylığını kabul etmedi.

Tartışmaların ardından yapılan seçimlerde mevcut başkan Gültekin Uysal, bir kez daha Demokrat Parti Genel Başkanı seçilmişti.

Kurultayda 1208 delegeden 778 delege oy kullandı. Uysal, 765 delegenin oyunu aldı.

"AKP'DEN HİÇBİR FARKINIZ YOK"

Adaylığı kabul edilmeyen İlay Aksoy, "Siz bugün kendi partinize darbe yaptınız. Bu kadar insanın iradesine ipotek koydunuz. Sizin AK Parti'den hiçbir farkınız yok. Siz darbe yaptınız, bu parti böyle değil. Yazıklar olsun" diye tepki gösterdi. Aksoy'u destekleyenler ile diğer partililer arasında tartışmalar yaşanmıştı.

"YASAL İŞLEMLER BAŞLATILACAK"

İlay Aksoy, dünkü kongreye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Aksoy'un açıklaması şöyle:

"Dünkü yapılan Demokrat Parti 15. Olağan Kongresi'nde yoğun baskılar sonucunda imzaların geri çektirildiğini söyledim. İstanbul İl Başkanı Adem İpek’in bizzat 'aynı baskıyı siz de kurabilirsiniz' ifadeleri de bu durumu açıkça ortaya koymakta ve itiraf edilmektedir. Bu kongre antidemokratik ve usulsüz koşullarda yapılmıştır. Benim seçilme, delegelerimizin seçme hakkına, hür iradesine el konulmuştur. Partimizin itibarı adına gerekli yasal işlemleri ben ve ekip arkadaşlarım başlatacağız."

📌Dünkü yapılan @_DemokratParti 15.Olağan kongresinde yoğun baskılar sonucunda imzaların geri çektirildiğini söyledim. İstanbul İl Başkanı Adem İpek’in bizzat “aynı baskıyı siz de kurabilirsiniz” ifadeleri de bu durumu açıkça ortaya koymakta ve itiraf edilmektedir.



📌Bu kongre… pic.twitter.com/oBQFDtxRBQ — İlay Aksoy (@ilay_aksoy) November 18, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem