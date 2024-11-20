Makarnayı Isıtıp Yedi, Saatler Sonra Hayatını Kaybetti! Uzmanlardan Önemli Uyarılar

SESSİZ TEHLİKE

Dr. Bernard, Bacillus cereus bakterisinin özellikle makarna ve pilav gibi nişasta içeren gıdalarda hızla üreyebildiğini ve ısıya dayanıklı olması nedeniyle tehlike arz ettiğini açıkladı. Bu bakterinin ürettiği toksinler, "kızarmış pirinç sendromu" olarak bilinen gıda zehirlenmesi vakalarını tetikleyebiliyor. “Yemeklerinizi kokusuna ya da görünümüne güvenerek yemeyin. Şüpheli bir durum varsa, tedbirli olmak her zaman daha iyidir,” diyen Bernard, sıcak yemeklerin mümkün olan en kısa sürede soğutulması gerektiğini belirtti.