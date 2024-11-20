Makarnayı Isıtıp Yedi, Saatler Sonra Hayatını Kaybetti! Uzmanlardan Önemli Uyarılar
Belçika’nın Brüksel kentinde yaşayan ve AJ olarak tanınan bir öğrenci, oda sıcaklığında beklettiği makarnayı yedikten yalnızca 10 saat sonra hayatını kaybetti. Ölüm nedeni, gıda zehirlenmesine yol açan Bacillus cereus bakterisi olarak belirlendi. Bu üzücü olay, pişmiş yemeklerin uygun koşullarda saklanmaması durumunda ortaya çıkabilecek ciddi sağlık risklerine dikkat çekti. İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
AJ’nin ölümünün ardından yapılan otopsi raporunda, genç öğrencinin karaciğer nekrozu ve akut pankreatit nedeniyle yaşamını yitirdiği tespit edildi. Uzmanlar, olayın gıda güvenliği ihmali sonucu geliştiğini belirterek, pişmiş gıdaların uzun süre oda sıcaklığında bekletilmesinin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguladı.
Dr. Bernard, AJ'nin karşılaştığı durumun nadir bir vaka olduğunu ancak bu tür zehirlenmelerin tamamen önlenebilir olduğunu ifade etti. “Birçok insan pişirilmiş makarnayı ya da pilavı ertesi gün tüketir ve genellikle sorun yaşamaz. Ancak gıdaların birkaç saatten fazla oda sıcaklığında bekletilmesi, ciddi riskler oluşturabilir,” dedi.
SESSİZ TEHLİKE
Dr. Bernard, Bacillus cereus bakterisinin özellikle makarna ve pilav gibi nişasta içeren gıdalarda hızla üreyebildiğini ve ısıya dayanıklı olması nedeniyle tehlike arz ettiğini açıkladı. Bu bakterinin ürettiği toksinler, "kızarmış pirinç sendromu" olarak bilinen gıda zehirlenmesi vakalarını tetikleyebiliyor. “Yemeklerinizi kokusuna ya da görünümüne güvenerek yemeyin. Şüpheli bir durum varsa, tedbirli olmak her zaman daha iyidir,” diyen Bernard, sıcak yemeklerin mümkün olan en kısa sürede soğutulması gerektiğini belirtti.
PİŞMİŞ YEMEKLER NASIL SAKLANMALI?
Gıda güvenliği uzmanları, pişirilmiş yemeklerin uygun koşullarda saklanması gerektiğini hatırlattı:
Oda Sıcaklığı Süresi: Pişmiş yemekler, oda sıcaklığında iki saatten fazla bekletilmemeli.
Hızlı Soğutma: Yemekler hızla soğutulmalı ve buzdolabında saklanmalı.
Tüketim Süresi: Tavuk ve balık gibi gıdalar iki gün içinde, sığır ve kuzu eti ise üç ila beş gün içinde tüketilmeli.
Riskli Gıdalar: Pilav, makarna, peynir ve sebzeler gibi gıdalar dikkatle saklanmalı.
2008 yılında Journal of Clinical Microbiology dergisinde yayımlanan bir araştırma, benzer bir vaka üzerinde durarak, Bacillus cereus kaynaklı gıda zehirlenmelerinin ciddi sonuçlar doğurabileceğini ortaya koymuştu.
UZMANLARDAN TAVSİYELER
Gıda güvenliği kurallarına uymanın hayati önem taşıdığına dikkat çeken uzmanlar, yemeklerin uygun şekilde saklanmadığı durumlarda oluşabilecek risklerin asla hafife alınmaması gerektiğini vurguladı. Özellikle fazla pişirilen yemeklerin kalan kısmını soğutmak ve şüpheli yiyecekleri tüketmemek, benzer trajedilerin önüne geçebilir.