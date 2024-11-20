Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye Döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ndeki temaslarının ardından özel uçak Türkiye'ye geri döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye Döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül, AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye Döndü - Resim : 1

Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile birlikte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Türkiye'ye dönüş yaptı.

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Kaynak: AA

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